Песков заявил о политизации спорта из-за заявлений Киева о паралимпийцах из России
Спорт должен быть свободным от политики, но заявления украинских чиновников об отказе участвовать в мероприятиях на Паралимпиаде в Италии из-за участия российских спортсменов под флагом России говорят об обратном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что заявления украинских чиновников о возможном бойкоте Паралимпиады в Италии из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами подтверждают политизацию спорта, передает ТАСС.
«Мы считаем, что в целом спорт никогда не должен становиться жертвой политики. Спорт должен быть свободен от политики», – отметил Песков.
По его словам, такие заявления доказывают противоположное и превращают спорт в инструмент политических разногласий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде. Ранее глава киевского режима назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что россияне получили шесть приглашений на Паралимпийские игры.
Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским спортсменам выступить на Паралимпиаде 2026 года.
МПК также согласовал экипировку российской делегации на Играх.