FT: Вето Венгрии поставило под угрозу кредит МВФ Киеву

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вето Венгрии на решение о выделении Украине кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро может поставить под угрозу предоставление Киеву более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times. Как отмечает издание, финансирование от МВФ напрямую связано с программой европейской поддержки, и без нее дальнейшее кредитование окажется под вопросом.

Ранее Financial Times сообщала, что посол Венгрии в Евросоюзе выступил против заимствования 90 млрд евро для поддержки Украины. Для одобрения этой инициативы требуется единогласное согласие всех 27 стран Евросоюза.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт согласится поддержать кредит, если будет восстановлен транзит нефти по трубопроводу «Дружба». «Мы поддержим выделение средств Украине, если транзит нефти по »Дружбе« будет возобновлен», – сказал дипломат.

Минэкономики Словакии 13 февраля сообщило о приостановке прокачки российской нефти по этому маршруту из-за повреждения на территории Украины. В Венгрию поставки по «Дружбе» не осуществляются с 27 января, а Сийярто подчеркнул, что Киев не возобновляет транзит по политическим мотивам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией. Киев предложил Европе заменить трубопровод «Дружба» маршрутом Одесса – Броды. Орбан объяснил, что Украина шантажирует Венгрию энергоносителями.