Лавров назвал европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможная отправка европейских миротворцев на Украину приведет к тому, что они станут законной целью для российских вооруженных сил.
Европейские военнослужащие, если они будут направлены на территорию Украины в роли миротворцев, сразу станут законной военной целью для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе, передает ТАСС.
Министр отметил, что европейские страны высказывают идеи о направлении своих военных на Украину для выполнения миротворческих миссий.
«Для нас эти так называемые миротворцы сразу станут законными целями, это должны все понимать», – указал Лавров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы после завершения конфликта на Украине вдали от линии фронта, включая Киев и Одессу.
Французские военные отметили, что готовятся к боевым действиям на Украине и считают возможные потери огромными.
Москва подчеркивала, что не приемлет размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.