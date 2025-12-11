Лавров назвал европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью

Tекст: Елизавета Шишкова

Европейские военнослужащие, если они будут направлены на территорию Украины в роли миротворцев, сразу станут законной военной целью для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе, передает ТАСС.

Министр отметил, что европейские страны высказывают идеи о направлении своих военных на Украину для выполнения миротворческих миссий.

«Для нас эти так называемые миротворцы сразу станут законными целями, это должны все понимать», – указал Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы после завершения конфликта на Украине вдали от линии фронта, включая Киев и Одессу.

Французские военные отметили, что готовятся к боевым действиям на Украине и считают возможные потери огромными.

Москва подчеркивала, что не приемлет размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.