Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.15 комментариев
Шмыгаль назвал условия проведения выборов на Украине
Шмыгаль заявил о необходимости иностранных наблюдателей для выборов на Украине
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности страны провести всеобщие выборы, однако выдвинул определённые условия для организации голосования, передает РИА «Новости». По его словам, главным требованием является обеспечение безопасности на линии фронта и предоставление возможности проголосовать всем украинским военным.
Шмыгаль также подчеркнул, что считает необходимым присутствие иностранных наблюдателей непосредственно на передовой, чтобы они могли проверить ход выборов и подготовить соответствующие отчеты, в противном случае проведение выборов будет невозможным. Он отметил, что если удастся найти безопасный и удобный способ организации голосования, Украина готова провести выборы в любой момент, когда будут созданы необходимые условия.
Министр добавил, что Зеленский ранее также говорил о возможности проведения общенациональных выборов при наличии гарантий безопасности и соответствующего порядка их организации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время проведения президентских выборов на Украине.
В свою очередь Владимир Зеленский заявил о готовности провести президентские выборы при изменении законодательства и обеспечении безопасности для военнослужащих. Зеленский также попросил депутатов подготовить соответствующие законы и обратился к США и Европе за содействием в обеспечении безопасности выборов.
Эксперты отметили, что выборы могут использоваться как ширма для сохранения власти Зеленского.