Reuters: Советники Трампа поддержали создание демилитаризованной зоны на Украине

Reuters сообщил о поддержке советников Трампа создания демилитаризованной зоны на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Эта зона будет патрулироваться европейскими военными в рамках возможного решения конфликта на Украине. Одна из главных целей такой зоны – предоставление Украине материальных гарантий безопасности, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, большинство высокопоставленных советников Трампа поддерживают идею заморозки нынешней линии фронта. Это предложение включает создание демилитаризованной зоны, патрулируемой войсками европейских стран, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить безопасность.

Кроме того, советники Трампа высказывают мнение, что возможность членства Украины в НАТО стоит исключить в обозримом будущем.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, но хуже.

Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, которые предполагают отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии.