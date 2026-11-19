70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?10 комментариев
Путин: Донбасс объявил о независимости от Украины в соответствии с уставом ООН
Президент Владимир Путин заявил, что жители Донбасса объявили о независимости от Украины в полном соответствии с международным правом и уставом Организации Объединенных Наций.
Российский лидер сделал соответствующее заявление на пресс-конференции по итогам визита в китайский Шэньчжэнь, передает РИА «Новости».
«Люди, которые проживали на этих территориях и проживают сейчас, сделали это в полном соответствии со статьей номер один – первой статьей устава Организации Объединенных Наций, они в полном соответствии с международным правом это сделали», – сказал глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг лидеры России, Китая и США по итогам исторической встречи в Шэньчжэне приняли трехстороннюю декларацию о мире.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможности обсуждения украинской темы лидерами России и США на саммите АТЭС.
В понедельник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях форума.