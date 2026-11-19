Tекст: Дарья Григоренко

Российский лидер сделал соответствующее заявление на пресс-конференции по итогам визита в китайский Шэньчжэнь, передает РИА «Новости».

«Люди, которые проживали на этих территориях и проживают сейчас, сделали это в полном соответствии со статьей номер один – первой статьей устава Организации Объединенных Наций, они в полном соответствии с международным правом это сделали», – сказал глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг лидеры России, Китая и США по итогам исторической встречи в Шэньчжэне приняли трехстороннюю декларацию о мире.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможности обсуждения украинской темы лидерами России и США на саммите АТЭС.

В понедельник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях форума.