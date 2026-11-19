О подвиге 28 героев-панфиловцев страна узнала практически сразу. А такой же подвиг 37 казаков-доваторцев, погибших в той же Битве за Москву, стал широко известен только в наши годы. Возможно, потому, что сами выжившие участники тех событий не видели в них ничего необычного – казаки по-другому и не воевали.3 комментария
Путин выехал на трехстороннюю встречу с Трампом и Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин отправился к месту проведения первых в истории трехсторонних переговоров с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Кортеж президента России Владимира Путина направился к месту проведения первых в истории трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом, передает ТАСС.
Встреча руководителей трех государств состоится в живописной местности на вилле «Цилиньюань», которая находится на территории государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» у подножия горы Цилинь. К месту проведения саммита глава российского государства по традиции передвигается на отечественном автомобиле «Аурус».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Центральное телевидение Китая продемонстрировало убранство государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о продолжительности трехсторонней встречи не более часа.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили с критикой западных санкций и протекционизма.