Tекст: Вера Басилая

Кортеж президента России Владимира Путина направился к месту проведения первых в истории трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Встреча руководителей трех государств состоится в живописной местности на вилле «Цилиньюань», которая находится на территории государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» у подножия горы Цилинь. К месту проведения саммита глава российского государства по традиции передвигается на отечественном автомобиле «Аурус».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Центральное телевидение Китая продемонстрировало убранство государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о продолжительности трехсторонней встречи не более часа.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили с критикой западных санкций и протекционизма.