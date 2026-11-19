Fox News: Военные США продлили контракты ради отгулов для игры в GTA VI

Tекст: Игорь Иножарский

Специальным предложением воспользовались 43 из 130 военнослужащих девятого инженерного батальона, они продлили контракты на срок от двух до шести лет, пишет Fox News.

«Я думаю, у меня есть хорошие 24 часа, чтобы потратить их на это», – заявил сержант Джамир Смит.

Консультант по вопросам карьеры сержант Бриттани Волфер предложила командиру батальона эту идею после того, как увидела аналогичный ролик в социальных сетях. Отгулы предлагались с 1 августа по 14 ноября в дополнение к стандартным поощрениям за продление службы, включая денежные бонусы в размере до 60 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг проект разошелся тиражом 17 млн копий на 1,6 млрд долларов до официального выхода. В среду в мире начался релиз игры. Летом американским военнослужащим предложили четыре дополнительных выходных дня для прохождения новой части видеоигры GTA VI при условии продления контракта.