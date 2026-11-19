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Американские военные продлили контракты ради отгулов для игры в GTA VI
Fox News: Военные США продлили контракты ради отгулов для игры в GTA VI
Американские военнослужащие из инженерного батальона продлили контракты с армией после предложения получить четырехдневный отгул для прохождения новой видеоигры Grand Theft Auto VI.
Специальным предложением воспользовались 43 из 130 военнослужащих девятого инженерного батальона, они продлили контракты на срок от двух до шести лет, пишет Fox News.
«Я думаю, у меня есть хорошие 24 часа, чтобы потратить их на это», – заявил сержант Джамир Смит.
Консультант по вопросам карьеры сержант Бриттани Волфер предложила командиру батальона эту идею после того, как увидела аналогичный ролик в социальных сетях. Отгулы предлагались с 1 августа по 14 ноября в дополнение к стандартным поощрениям за продление службы, включая денежные бонусы в размере до 60 тыс. долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг проект разошелся тиражом 17 млн копий на 1,6 млрд долларов до официального выхода. В среду в мире начался релиз игры. Летом американским военнослужащим предложили четыре дополнительных выходных дня для прохождения новой части видеоигры GTA VI при условии продления контракта.