Defence Blog: Пакистанская армия испытала сверхзвуковую ракету Fatah-3

Tекст: Игорь Иножарский

В среду армия Пакистана осуществила запуск новой ракеты, пишет Defence Blog со ссылкой на межведомственное управление по связям с общественностью вооруженных сил страны. Это уже третье испытание оружия серии Fatah за последние шесть недель.

В заявлении военных отмечается, что система способна поражать цели на большой дальности с высокой точностью на сверхзвуковой скорости. Точные характеристики дальности и скорости, а также место проведения пуска не раскрываются.

Ракета Fatah-3, впервые представленная в мае, визуально напоминает китайскую сверхзвуковую ракету HD-1. Она оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем, что позволяет поддерживать сверхзвуковую скорость на протяжении большей части полета и затрудняет перехват системами противовоздушной обороны.

Новое оружие поступит на вооружение командования ракетных войск сухопутных сил Пакистана, созданного в августе 2025 года. В семейство Fatah также входят управляемая ракета Fatah-1 с дальностью около 140 км, ракета Fatah-2 (400 км) и крылатая ракета наземного базирования Fatah-4 (750 км).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца вооруженные силы Пакистана провели успешные испытания первой ракеты класса воздух – воздух национальной разработки Faaz. В апреле Пакистан испытал систему залпового огня Fatah-2 с дальностью поражения 400 км. В прошлом году Исламабад сообщил об успешном запуске новой модификации ракеты Fatah.