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Песков оценил встречу Путина и Трампа в Шэньчжэне
Песков: Встреча Путина и Трампа в Шэньчжэне в целом прошла хорошо
Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Шэньчжэне в целом прошла хорошо, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков, комментируя состоявшуюся в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС двустороннюю встречу лидеров, отметил, что «в целом хорошо», передает ТАСС.
«Она не совсем была продолжительной, но все равно определенные вопросы затронули», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели первую личную встречу более чем за год на полях саммита АТЭС в Китае.
Трамп назвал свою двустороннюю встречу с Путиным подготовкой к предстоящим трехсторонним переговорам с участием председателя КНР Си Цзиньпина.
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о продолжительности встречи около 40 минут.