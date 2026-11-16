Трамп исключил тему Украины из повестки встречи с Путиным и Си Цзиньпином

Reuters: Трамп вылетел на саммит АТЭС для переговоров с Путиным и Си Цзиньпином

Tекст: Игорь Иножарский

Американский лидер посетит Манилу для встреч с руководителями стран Юго-Восточной Азии, после чего отправится в Шэньчжэнь на форум АТЭС, пишет Reuters.

На фоне поражения Республиканской партии на промежуточных выборах и скандала вокруг компании Nvidia ожидается, что политик может пойти на радикальные шаги. «Не имея причин беспокоиться о реакции рынка или электоральных последствиях, Трамп может быть более склонен к рассмотрению разрушительных мер», – заявила старший советник Института Тони Блэра Руби Осман.

Вашингтон уже призвал Пекин выполнить обязательства по торговому перемирию, заключенному год назад. Китайские аналитики опасаются ужесточения позиции США из-за ситуации с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, которого подозревают в связи с предполагаемой китайской шпионкой и передаче микрочипов клиентам в КНР.

При этом американский чиновник на условиях анонимности сообщил, глава государства вряд ли поднимет тему шпионажа или конфликт на Украине. Главной целью переговоров станет попытка заключить соглашения о денуклеаризации и договориться о новой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном для укрепления собственного политического наследия. Пекин, в свою очередь, попытается убедить Вашингтон отказаться от поставок вооружений Тайваню на 14 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал востребованными такие трехсторонние переговоры. Администрация США допустила проведение дискуссии лидеров на полях саммита АТЭС.