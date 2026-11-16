Tекст: Ольга Иванова

«Я уже больше года критикую то, что ЕС так долго не мог договориться о назначении команды с ясным мандатом. В Абу-Даби Европа сидела за детским столиком», – заявила Беате Майнль-Райзингер, пишет ТАСС со ссылкой на немецкую газету FAZ.

Для урегулирования конфликта необходима готовность к диалогу, которой до сих пор у объединения не было, добавила глава ведомства. При этом европейцы не намерены отказываться от оказания санкционного и иного давления на Россию.

Евросоюз планирует вести переговоры по Украине по четырем основным направлениям: политическому, в области безопасности, гуманитарному и экономическому в тесной координации с НАТО, ОБСЕ, Евросоветом и «коалицией желающих».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг наличие предложений о выходе действующих членов НАТО из альянса в ходе переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

В среду Министерство иностранных дел Швейцарии направило в регион главу департамента международной безопасности Габриэля Люхингера для контактов с участниками встречи.

Во вторник украинское урегулирование стало лишь одним из пунктов масштабной дискуссии на трехсторонних переговорах России, США и Украины.