Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы
При пожаре на северо-западе Москвы погиб один человек
В результате пожара в квартире жилого дома на улице Габричевского на северо-западе Москвы погиб один человек, трое были спасены, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.
«На улице Габричевского произошло загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома», – сообщило ведомство в Max.
В ходе тушения пожара были спасены три человека. Возгорание ликвидировано, однако один человек погиб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате возгорания личных вещей в квартире на востоке Москвы пострадал один человек.
На прошлой неделе при пожаре в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека.
В начале месяца в результате пожара в двухкомнатной квартире на Очаковском шоссе на западе Москвы погибли два человека.