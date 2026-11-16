В Бийске начали патрулировать улицы после появления медведя

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Медведь в возрасте около трех лет оказался в городской черте около 23:30 (19:30 мск) 15 ноября. Предположительно, хищник забрел в город со стороны Северного кладбища и СНТ. Повторного появления животного в городе не зафиксировано», – сообщили в ведомстве ТАСС.

В настоящее время местонахождение зверя определяют охотники-медвежатники под надзором охотничьего инспектора. Специалистам выданы разрешения на добычу животного. К патрулированию привлечены сотрудники органов внутренних дел.

Также сообщается о появлении недостоверной информации о медведях в других частях Бийска с использованием сгенерированных нейросетями изображений. В администрации города ввели мониторинг сообщений: они проходят верификацию, после чего на место отправляются специалисты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Новосибирской области стабилизировалась ситуация с выходами медведей к людям.

Также в Богучанском муниципальном округе Красноярского края ввели режим повышенной готовности после того, как медведь убил сторожа.

Кроме того, правительство России приступило к подготовке мер в связи с участившимися нападениями медведей на людей.