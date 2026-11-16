Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Президент Абхазии заявил о планах вернуть советский уровень турпотока
Президент Абхазии Гунба заявил о планах увеличить турпоток до 5 млн человек
Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что республика рассчитывает увеличить ежегодный туристический поток до 5 млн человек и стать курортом круглогодичного отдыха.
Абхазия намерена увеличить ежегодный туристический поток до 5 млн человек и вернуться к показателям советского времени, передает ТАСС.
«Достичь уровня советского периода – посещения от 3 млн до 5 млн человек в год – и сделать Абхазию страной круглогодичного отдыха. Вот тогда мы добьемся той цели, которую ставим. Уверен, если все свои усилия направить на решение этой важной задачи, мы обязательно достигнем этого, и будут совершенно другие экономические показатели внутри страны», – заявил Гунба.
Ожидается, что по итогам 2026 года республику посетят более 1,7 млн туристов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Абхазии Бадра Гунба отметил способность аэропорта Сухума принимать значительно больше рейсов.
Ранее на неделе глава республики и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко обсудили развитие инфраструктурных проектов.
Также Бадра Гунба посетил экономический форум в Петербурге.