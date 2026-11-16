Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Россия и Монголия договорились расширить борьбу с опустыниванием
МИД Монголии: Москва и Улан-Батор расширили сотрудничество по защите климата
Министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг и помощник президента России Руслан Эдельгериев обсудили на климатической конференции ООН вопросы борьбы с деградацией земель.
Встреча состоялась на полях 31-й Конференции ООН по вопросам изменения климата. Представители двух стран обменялись мнениями о мерах по сокращению негативных последствий засухи и устойчивому управлению водными ресурсами, передает ТАСС со ссылкой на монгольское внешнеполитическое ведомство.
В начале переговоров Батмунхийн Батцэцэг поздравила Россию и Монголию со 105-летием установления дипломатических отношений. Она подчеркнула важность укрепления традиционных связей и поблагодарила Москву за вклад в работу 17-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, прошедшей в августе в Улан-Баторе.
По информации монгольского министерства окружающей среды, опустынивание затронуло 81,9% территории страны. Из-за климатических изменений урожайность сельскохозяйственных культур снизилась на 22,3%, а среднегодовая температура повысилась на 2,5 градуса Цельсия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральные прокуроры России и Монголии Александр Гуцан и Банзрагчийн Жаргалсайхан подписали пакет документов для развития двустороннего сотрудничества ведомств.
Также премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал заявил о стратегических возможностях проекта поставок газа из России в Китай.
В том же месяце президент России Владимир Путин провел переговоры с Учралом на полях Восточного экономического форума.