Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Estadao: Лула да Силва задумал получить Нобелевскую премию мира
Президент Бразилии захотел получить Нобелевскую премию мира
Переизбранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время своего четвертого срока на посту главы государства планирует удостоиться Нобелевской премии мира.
Главной опорой в достижении этой амбициозной цели станет дипломатический авторитет действующего министра иностранных дел Мауро Виэйры, передает ТАСС со ссылкой на газету Estadao.
Ожидается, что руководитель дипломатического ведомства сохранит свой пост в новом правительстве ради воплощения мечты президента. Назначению не должно помешать даже аппаратное давление со стороны правящей Партии трудящихся и советника по международным вопросам Селсу Аморима, продвигающего собственного кандидата.
Формированием нового кабинета министров президент займется после возвращения из Испании, куда он прибывает с визитом 16 ноября.
Бразильский лидер активно выступает за объединение международных усилий по борьбе с голодом, бедностью и изменением климата. Кроме того, политик неоднократно призывал к мирному урегулированию конфликта на Украине и предлагал услуги посредника в переговорах.
На прошедших выборах политик нанес поражение кандидату от правой оппозиции Флавиу Болсонару, который после голосования уехал в США. В декабре на полях саммита G20 во Флориде ожидается двусторонняя встреча президента Бразилии с Дональдом Трампом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Бразилии да Силва заявил о расчете достичь нулевого уровня обезлесения к 2030 году. Глава Бразилии также заявил об успешной переориентации торговли республики на страны Азии и Европы.
Политолог объяснил победу да Силвы на выборах в Бразилии вопреки прогнозам.