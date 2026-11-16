Estadao: Лула да Силва задумал получить Нобелевскую премию мира

Президент Бразилии захотел получить Нобелевскую премию мира

Tекст: Катерина Туманова

Главной опорой в достижении этой амбициозной цели станет дипломатический авторитет действующего министра иностранных дел Мауро Виэйры, передает ТАСС со ссылкой на газету Estadao.

Ожидается, что руководитель дипломатического ведомства сохранит свой пост в новом правительстве ради воплощения мечты президента. Назначению не должно помешать даже аппаратное давление со стороны правящей Партии трудящихся и советника по международным вопросам Селсу Аморима, продвигающего собственного кандидата.

Формированием нового кабинета министров президент займется после возвращения из Испании, куда он прибывает с визитом 16 ноября.

Бразильский лидер активно выступает за объединение международных усилий по борьбе с голодом, бедностью и изменением климата. Кроме того, политик неоднократно призывал к мирному урегулированию конфликта на Украине и предлагал услуги посредника в переговорах.

На прошедших выборах политик нанес поражение кандидату от правой оппозиции Флавиу Болсонару, который после голосования уехал в США. В декабре на полях саммита G20 во Флориде ожидается двусторонняя встреча президента Бразилии с Дональдом Трампом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Бразилии да Силва заявил о расчете достичь нулевого уровня обезлесения к 2030 году. Глава Бразилии также заявил об успешной переориентации торговли республики на страны Азии и Европы.

Политолог объяснил победу да Силвы на выборах в Бразилии вопреки прогнозам.

