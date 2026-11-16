Инвестиции в основной капитал в Китае упали на 8%

Tекст: Алексей Дегтярёв

Согласно опубликованным данным, в аграрном секторе инвестиции уменьшились на 6,1%. У промышленных предприятий зафиксировано сокращение показателя на 3,6%, в сфере услуг – на 10,9%. При этом статистика не учитывает вложения сельских домашних хозяйств, пишет ТАСС.

В докладе уточняется, что за десять месяцев инвестиции в инфраструктуру снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, вложения в обрабатывающую промышленность уменьшились на 2,9%. Частные инвестиции в основной капитал сократились на 11,4%, а инвестиции предприятий под государственным контролем – на 4%.

К основному капиталу относятся недвижимость и производственное оборудование, вложения в ценные бумаги, патенты и лицензии. Инвестиции предприятий Китая на эти цели в 2024 году выросли на 3,2%, а в 2025 году сократились на 3,8%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов.

В тот же день главное таможенное управление КНР сообщило о сокращении импорта сырой нефти на 15,1% за первые десять месяцев года.

В прошлом месяце Народный банк Китая оставил годовую базовую ставку без изменений 17-й месяц подряд.