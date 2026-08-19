SCMP: Китай защитит острова Южно-Китайского моря роями беспилотников

SCMP: Китай превратит спорные острова в роботизированные крепости

Tекст: Мария Иванова

Специалисты Береговой охраны Китая предложили преобразовать острова в Южно-Китайском море в автономные роботизированные крепости, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

Эксперты из Академии береговой охраны и Морского электротехнического колледжа Даляньского морского университета разработали план защиты акватории.

Согласно проекту, острова будут защищены единой сетью, включающей беспилотные летательные аппараты, а также надводные и подводные безэкипажные системы. «Это предложение появилось на фоне стремления Пекина нейтрализовать растущую угрозу со стороны роев недорогих дронов – асимметричного оружия, которое изменило военно-морские сражения, поскольку традиционные, управляемые человеком системы обороны становятся все более уязвимыми для беспилотных [и безэкипажных] воздушных и морских группировок», – отмечает издание.

Разработчики подчеркивают, что узкие проходы у островов и рифов создают обширные слепые зоны. Это делает традиционные методы обороны с участием экипажей недостаточно эффективными против быстрого применения роев беспилотников противником. Новая система предполагает использование скоординированного роя машин вместо солдат.

На первом этапе планируется создать широкомасштабную сеть наблюдения. Беспилотники будут сканировать воздушное пространство, надводные аппараты – слепые зоны, а подводные системы – мелководные проливы. Информация будет анализироваться искусственным интеллектом для оценки угроз. Средства обороны развернут тремя кольцами, и любые угрозы, достигшие внутреннего кольца, будут уничтожаться дронами-камикадзе и аппаратами ближнего боя

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы на базе беспилотных технологий.

Экипажи российских и китайских боевых кораблей отработают применение безэкипажных катеров в ходе совместных военно-морских маневров.

Вооруженные силы Китая провели патрулирование акватории вокруг спорных островов в Южно-Китайском море.