Вооруженные силы Китая провели патрулирование в Южно-Китайском море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайская армия во вторник организовала патрулирование акватории и воздушного пространства вокруг спорных островов Хуанъянь, передает РИА «Новости». В заявлении Южной зоны боевого командования НОАК в WeChat подчеркивается: «Южная зона боевого командования НОАК 30 июня организовала военно-морские и военно-воздушные силы для проведения патрулирования в целях обеспечения боевой готовности в акватории и воздушном пространстве китайских островов Хуанъянь и прилегающих районах».

В документе также отмечается, что данные территории являются неотъемлемой частью страны. Военные КНР в течение июня постоянно усиливали контроль над этим районом, реагируя на возможные провокации и обеспечивая стабильность в регионе.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона о принадлежности нескольких архипелагов, включая Парасельские острова и Спратли, где обнаружены крупные запасы углеводородов. В территориальные разногласия вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале китайские военные провели патрулирование в Южно-Китайском море.

В марте вооруженные силы КНР вытеснили два филиппинских самолета из района спорного рифа Скарборо.