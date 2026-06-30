Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.12 комментариев
Вооруженные силы Китая провели патрулирование в Южно-Китайском море
ВМС и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во вторник провели патрулирование в районе спорных островов Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, говорится в заявлении Южной зоны боевого командования НОАК.
Китайская армия во вторник организовала патрулирование акватории и воздушного пространства вокруг спорных островов Хуанъянь, передает РИА «Новости». В заявлении Южной зоны боевого командования НОАК в WeChat подчеркивается: «Южная зона боевого командования НОАК 30 июня организовала военно-морские и военно-воздушные силы для проведения патрулирования в целях обеспечения боевой готовности в акватории и воздушном пространстве китайских островов Хуанъянь и прилегающих районах».
В документе также отмечается, что данные территории являются неотъемлемой частью страны. Военные КНР в течение июня постоянно усиливали контроль над этим районом, реагируя на возможные провокации и обеспечивая стабильность в регионе.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона о принадлежности нескольких архипелагов, включая Парасельские острова и Спратли, где обнаружены крупные запасы углеводородов. В территориальные разногласия вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале китайские военные провели патрулирование в Южно-Китайском море.
В марте вооруженные силы КНР вытеснили два филиппинских самолета из района спорного рифа Скарборо.