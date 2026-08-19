СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.7 комментариев
Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
Украинские беспилотники наносят удары по грузовым автомобилям с иранскими товарами на пунктах пропуска российско-белорусской границы, осложняя работу спасательных служб.
Украинские военные начали целенаправленно атаковать фуры, перевозящие продукты из Ирана, на пунктах пропуска через российско-белорусскую границу, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.
Сообщается, что больше всего страдает терминал «Красный камень» в Брянской области. За последнюю неделю подтверждены минимум три удара прямо на территории пункта. Во время атаки сгорели фуры, которые везли иранские финики и арбузы в Беларусь.
В одном из случаев беспилотник ударил по грузовику прямо во время движения. Водитель сумел доехать до Гомельской области, где оставил горящий прицеп. Кроме того, недалеко от этого контрольно-пропускного пункта дроны атаковали два гражданских автобуса.
По информации источника, налеты осуществляются волнами. Изначально границу пересекает дрон-разведчик, после чего с интервалом в 10–15 минут запускаются группы беспилотников «Дартс». Такая тактика применяется для того, чтобы помешать пожарным оперативно ликвидировать возгорания. Отмечается, что в последнее время дроны запускаются из района села Халявина в Черниговской области.
В начале июля украинские военные повторно атаковали таможенный переход «Красный камень» в Брянской области.
Во время одного из налетов от ударов дронов пострадали три белорусские фуры.
На этом же погранпереходе вражеский беспилотник врезался в пассажирский автобус.