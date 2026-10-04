Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
ОПЕК и союзники решили сохранить объемы добычи нефти
WSJ: ОПЕК и союзники сохранят объемы добычи нефти из-за рисков на Ближнем Востоке
Ключевые члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники договорились сохранить объемы добычи нефти на прежнем уровне в ноябре на фоне напряженности на Ближнем Востоке.
Организация стран-экспортеров нефти и союзники договорились сохранить объемы добычи нефти на текущем уровне в ноябре, пишет WSJ.
Решение связано с повышенными рисками в сфере безопасности на Ближнем Востоке. При этом отмечается, что региональный экспорт сырой нефти вернулся примерно к довоенному уровню.
Соглашение было достигнуто на фоне сохраняющейся угрозы дальнейшей эскалации и возможных нападений на суда. Крупные производители ближневосточного региона смогли увеличить поставки нефти, но физические рынки по-прежнему указывают на серьезный дефицит сырья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СМИ узнали о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В прошлом месяце семь стран ОПЕК+ сохранили максимальный уровень добычи нефти на октябрь. Они стали увеличивать добычу нефти.