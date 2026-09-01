Семь стран ОПЕК+ с сентября стали увеличивать добычу нефти

Семь стран ОПЕК+ нарастят добычу нефти с сентября

Tекст: Катерина Туманова

Семь государств – участников соглашения ОПЕК+, среди которых Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Оман, Кувейт и Казахстан, приняли решение с сентября увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти. Показатель вырастет на 188 тыс. баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

Договоренность была достигнута в начале августа. Она знаменует собой постепенный отказ от ранее взятых добровольных обязательств по ограничению производства сырья.

При этом новый уровень не включает компенсацию за ранее допущенное превышение квот.

ОПЕК+ продлил период возмещения перепроизводства до декабря 2026 года. Предыдущий график компенсаций завершился в конце июня, а детали нового плана пока не обнародованы.

Предельный объем добычи для семи стран достигнет 31,01 млн баррелей в сутки.



