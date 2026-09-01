В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Семь стран ОПЕК+ с сентября стали увеличивать добычу нефти
Семь стран ОПЕК+ нарастят добычу нефти с сентября
Семь стран ОПЕК+ с сентября начнут наращивать добычу нефти, увеличив разрешенный лимит на 188 тыс. баррелей в сутки.
Семь государств – участников соглашения ОПЕК+, среди которых Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Оман, Кувейт и Казахстан, приняли решение с сентября увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти. Показатель вырастет на 188 тыс. баррелей в сутки, передает РИА «Новости».
Договоренность была достигнута в начале августа. Она знаменует собой постепенный отказ от ранее взятых добровольных обязательств по ограничению производства сырья.
При этом новый уровень не включает компенсацию за ранее допущенное превышение квот.
ОПЕК+ продлил период возмещения перепроизводства до декабря 2026 года. Предыдущий график компенсаций завершился в конце июня, а детали нового плана пока не обнародованы.
Предельный объем добычи для семи стран достигнет 31,01 млн баррелей в сутки.