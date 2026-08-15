Аксаков спрогнозировал снижение спроса на наличные

Аксаков заявил о будущем снижении спроса на наличные деньги в России

Tекст: Мария Иванова

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил уверенность в изменении финансовых привычек граждан, передает РИА «Новости».

«Тренд на повышенный спрос на наличные в дальнейшем будет снижаться», – сказал он, оценивая перспективы обращения бумажных денег.

Парламентарий также подчеркнул, что россияне демонстрируют очень высокое доверие к отечественным кредитным организациям. Это способствует стабилизации ситуации с ликвидностью.

Ранее Центробанк сообщал об увеличении объема наличных в обращении. В июле текущего года показатель вырос на 0,7 трлн рублей, тогда как в июне рост составлял 0,5 трлн рублей. При этом общая потребность банков в ликвидности осталась неизменной – на уровне 5,1 трлн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прирост объема наличных средств в обращении у граждан и компаний ускорился почти в полтора раза.

В начале года Банк России также фиксировал увеличение спроса на бумажные деньги.

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина объяснила это стремлением граждан создать резерв на случай возникновения проблем с безналичной оплатой.