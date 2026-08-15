  • Новость часаГруппировка «Восток» создала аналитический центр для БПЛА
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    Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
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    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    В Белом доме ответили на просьбу Зеленского о дополнительных ракетах
    Швейцарский банк Swissquote стал закрывать счета граждан России
    МИД Ирана осудил политику США цитатой из Достоевского
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    28 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    15 августа 2026, 10:05 • Новости дня

    Европейские армии начали вербовать новобранцев через рекламу в соцсетях

    Euractiv: Страны Европы запустили рекламу армейской службы в соцсетях

    Tекст: Мария Иванова

    Власти европейских государств столкнулись с дефицитом кадров в вооруженных силах и запустили масштабные рекламные кампании для привлечения молодежи на службу.

    Правительства стран Европы, выделяющие миллиарды евро на восстановление военного потенциала, испытывают серьезные трудности с набором новобранцев, передает РИА «Новости».

    Для решения проблемы власти активно используют рекламу в социальных сетях и на городских улицах.

    «Комплектование личного состава превратилось в коммуникационную битву, которая все чаще ведется на телевидении, рекламных щитах, в TikTok, Instagram* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) и YouTube», – отмечает издание Euractiv. Военная реклама стала привычным явлением: ее размещают на лондонских автобусах, греческих автомагистралях и в парижских кинотеатрах.

    Современные призывные кампании делают акцент не на патриотическом долге, как в прошлом веке, а на личностном росте. Например, французская реклама «Ты можешь это сделать?» позиционирует службу в армии как вызов для самосовершенствования. На фоне этого Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ, которую альянс называет сдерживанием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти строят планы по милитаризации региона.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи. При этом Париж отказался от восстановления обязательного призыва из-за нехватки ресурсов.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    14 августа 2026, 19:07 • Новости дня
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    В Берлине отменили мероприятие в недавно открывшемся общественном бассейне Volksbad, которое планировалось провести исключительно для чернокожих детей и подростков – инициатива вызвала резкую критику немецких политиков и общественности.

    Бассейн Volksbad, расположенный рядом с театром Volksbuhne, был открыт в начале августа. На его создание из общественных средств выделили около 300 тыс. евро. Объект позиционируется как бесплатный общественный бассейн, открытый для всех желающих, сообщает The New York Post.

    На пятницу было запланировано специальное мероприятие, организованное антидискриминационной организацией Each One Teach One (Каждый учит каждого). В этот день до 18.00 бассейн должен был быть доступен исключительно для чернокожих детей, после чего планировалось вновь открыть его для широкой публики.

    Инициатива вызвала критику со стороны представителей разных политических сил. «Апартеид как модель для Германии?» – возмутилась лидер правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Она потребовала немедленно лишить проект государственного финансирования, отметив недопустимость запрета на вход белым людям.

    Умеренные политики также раскритиковали идею, указав, что название бассейна переводится как «народный бассейн». Кандидат от Христианско-демократического союза на выборах в парламент Берлина Штефан Эверс заявил, что не считает правильным разделение людей по цвету кожи. «Я понимаю “народный бассейн” как бассейн для всех», – сказал политик.

    Председатель Берлинской ассоциации налогоплательщиков Александр Краусс также выступил против мероприятия. По его словам, недопустимо, чтобы театр, получающий значительные государственные субсидии, использовал средства налогоплательщиков для организации подобного бассейна.

    Организаторы в итоге отменили мероприятие. В Each One Teach One заявили, что после скандала получили «расистские электронные письма с угрозами насилия и дискриминационные комментарии в социальных сетях». В театре Volksbuhne, при котором работает бассейн, заявили, что отмена была необходима из-за невозможности обеспечить участникам «расслабленный отдых». При этом организаторы назвали первоначальную инициативу позитивной мерой, направленной на поддержку групп населения, которые, по их оценке, находятся в «структурно-неблагоприятном положении».

    Бассейн Volksbad будет работать до 1 октября. Его организаторы подчеркивают, что объект является общественным и бесплатным для всех посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала миграционную политику властей ФРГ. В начале июля политика переизбрали на пост руководителя этой политической силы. До этого лидер оппозиции заявила о готовности возглавить политические преобразования в стране.

    Комментарии (8)
    14 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57

    ОАК: Двухместный Су-57 станет пунктом управления дронами

    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новая модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит координировать действия интеллектуальных комплексов и отрабатывать боевой искусственный интеллект. Об этом сообщил директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

    Новая двухместная версия истребителя пятого поколения Су-57 дает возможность подойти к реализации одной из технологий шестого поколения и использовать его в качестве воздушного пункта управления беспилотными аппаратами, передает ТАСС.

    «Наличие второй кабины оператора позволяет подойти к реализации одной из ключевых технологий шестого поколения – это управление беспилотными летательными аппаратами в качестве воздушного пункта управления», – заявил руководитель в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

    Он подчеркнул важность нововведения для координации таких систем, как «Охотник», а также управления роевыми группами дронов. Пока оператор контролирует беспилотники, летчик сможет полностью сосредоточиться на выполнении основной боевой задачи, отметил Стрелец.

    Кроме того, новая версия самолета будет использоваться для отработки боевого искусственного интеллекта, который сейчас создается специалистами бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стартовали летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Второй пилот новой машины возьмет на себя руководство авиагруппой непосредственно в воздухе.

    Ранее шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан предрек высокий спрос на этот самолет среди иностранных заказчиков.

    Комментарии (3)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Германии столкнулись с серьезным дефицитом кадров при формировании военного контингента, который планируется разместить в балтийской республике к концу 2027 года.

    Бундесверу не удается полностью укомплектовать тяжелую бригаду в Литве из-за нехватки около двух тысяч добровольцев, передает РИА «Новости».

    По данным министерства обороны ФРГ, этот проект является важнейшим для армии со времен холодной войны.

    «На данный момент бригада может быть укомплектована добровольцами на 60% – таким образом, не хватает еще около двух тысяч солдат», – говорится во внутреннем документе ведомства.

    Находящиеся сейчас в Литве немецкие части заполнены примерно на 92%. Однако основная часть бригады, включая 203-й танковый и 122-й мотопехотный батальоны, должна быть развернута только в 2027 году.

    Именно в этих подразделениях зафиксирован значительный недобор личного состава. Ожидается, что до конца этого года власти Германии примут решение о возможном принудительном призыве для комплектации контингента.

    Германия планирует разместить в Литве тяжелую бригаду общей численностью 5–6 тыс. человек. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее сообщал о строительстве необходимой инфраструктуры.

    При этом многие литовские пользователи интернета считают размещение немецких военных пустой тратой денег, вспоминая фашистскую оккупацию во время Второй мировой войны.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет присутствие, прикрываясь заявлениями о сдерживании Москвы.

    В МИД подчеркивали готовность к равноправному диалогу с блоком, настаивая на отказе Запада от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительной отправки солдат в Литву.

    Глава военного ведомства признал серьезные проблемы с поиском рядового состава и специалистов.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предложил комплектовать прибалтийскую бригаду на обязательной основе.

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    15 августа 2026, 10:43 • Новости дня
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    @ Titov Yevhen/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чтобы избежать исключения из дипломатического процесса американской администрацией, сообщает газета The New York Times (NYT).

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

    Европейские дипломаты разрабатывают механизм, который позволит странам Европы выступать на первых ролях в будущих мирных инициативах. Главную роль в выработке общей позиции взяли на себя Париж и Берлин. Лондон также участвует в обсуждениях, однако проявляет осторожность из-за возможных рисков для отношений с Вашингтоном.

    Как подчеркивают собеседники издания, вопросы урегулирования украинского кризиса и выстраивания отношений с Россией имеют критическое значение для Европы. Европейские чиновники стремятся не допустить ситуации, при которой соглашение будет достигнуто без их прямого участия. При этом они признают, что любые переговоры с Москвой, вероятнее всего, пройдут при американском посредничестве.

    Ранее в Турции заявили о закрытых переговорах с Россией и Украиной.

    Министерство иностранных дел России исключило возможность посредничества Берлина в украинском урегулировании.

    Замглавы МИД Галузин ранее назвал европейские призывы к миру пустым прикрытием для разработки вооружений против России.

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    14 августа 2026, 16:14 • Новости дня
    Акции протеста фермеров против азотной политики прошли в Нидерландах

    Масштабный протест фермеров против азотной политики прошел на юге Нидерландов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владельцы сельскохозяйственной техники заблокировали дороги у здания правительства в Хертогенбосе в Нидерландах, выступая против решения властей отозвать лицензии у пяти птицефабрик из-за выбросов.

    Участники масштабной акции на тракторах направились к зданию провинциального правительства в Северном Брабанте в Нидерландах, спровоцировав автомобильные пробки. Аграрии выступают против жестких экологических мер руководства страны, отмечает РИА «Новости».

    «У здания провинциального управления в Хертогенбосе сегодня сотни фермеров протестуют против отзыва лицензий у пяти птицеводческих хозяйств», – сообщил местный телеканал NOS. В пятницу местный парламент проводит экстренные дебаты по вопросу выбросов азота.

    Власти провинции полагают, что текущих усилий птицефабрик по снижению загрязнений недостаточно. Окончательное решение об аннулировании разрешений пока не принято. Массовые выступления аграриев продолжаются по всей стране с конца июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовая акция протеста нидерландских фермеров привела к смертельному ДТП на трассе.

    Ранее аграрии на тракторах въехали на центральную площадь Амстердама для демонстрации.

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    14 августа 2026, 17:47 • Новости дня
    В Варшаве задержали подозреваемого в покушении на украинского рэпера Kyivstoner

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Польши правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в подготовке убийства украинского видеоблогера и музыканта Альберта Васильева, выступающего под псевдонимом Kyivstoner.

    Подозреваемый в подготовке убийства украинского рэпера Kyivstoner был задержан в Варшаве, сообщает польское издание RMF24.

    «Известный украинский видеоблогер и рэпер Kyivstoner предположительно стал мишенью киллера во время пребывания в Польше», – пишут журналисты. Отмечается, что музыкант является обладателем гражданства США и Украины.

    Ранее Альберта Васильева обвиняли в причастности к подготовке атаки беспилотников на промышленное предприятие в Московской области. Сам артист эти обвинения категорически отвергал, заявляя, что в момент нападения на территорию России находился дома и играл в видеоигру Dota. При этом ФСБ публиковала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Kyivstoner, обсуждает планируемый теракт в Подмосковье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании подозреваемого в подготовке покушения на гражданина США и Украины.

    Месяцем ранее пойманный ФСБ диверсант назвал Альберта Васильева спонсором сорванной атаки на подмосковный оборонный завод. Сам артист уехал в Европу еще в феврале 2022 года.

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    14 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    Газ в Европе подорожал на фоне ближневосточного конфликта

    Стоимость тысячи кубометров газа на лондонской бирже достигла 727 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF продемонстрировали рост на 1%, отражая сохраняющуюся нестабильность на энергетическом рынке.

    Торги на лондонской площадке ICE открылись повышением котировок, передает РИА «Новости».

    К середине дня показатель увеличился почти до 727 долларов за тыс. кубометров. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 720 долларов.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало существенное удорожание энергоносителей. В марте средние показатели подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В июле расчетная стоимость выросла еще на 20%, превысив отметку в 637 долларов.

    Исторический максимум стоимости топлива зафиксировали весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тыс. кубометров. Это стало абсолютным рекордом за все время работы европейских хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость сентябрьских фьючерсов снизилась до 720 долларов за тысячу кубометров.

    В начале недели биржевые котировки резко подскочили выше уровня 740 долларов.

    В первых числах августа цена голубого топлива зафиксировалась на отметке ниже 700 долларов.

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    14 августа 2026, 20:57 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 221 украинский дрон

    Силы ПВО за день сбили 221 украинский БПЛА над девятью регионами России

    Силы ПВО за день уничтожили 221 украинский дрон
    @ Andrii Marienko/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные за день сбили 221 дрон над территорией страны и морскими акваториями, сообщили в военном ведомстве страны.

    Вооруженные силы России за день сбили 221 украинский беспилотник, об успешной работе систем противовоздушной обороны сообщило Минобороны.

    «В течение дня в период с 08.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские военные перехватили 553 вражеских дрона над 19 регионами страны.

    Ранее средства противовоздушной обороны сбили 147 украинских беспилотников. А 8 августа системы ПВО ликвидировали 360 аппаратов самолетного типа.

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    14 августа 2026, 12:23 • Новости дня
    Евросоюз в июне сократил закупки российского газа

    Импорт российского газа в страны Евросоюза сократился на 10%

    Tекст: Мария Иванова

    Поставки природного топлива из России в европейские страны снизились до 1,35 млрд евро после рекордных показателей предыдущего месяца.

    Объем поставок сжиженного и трубопроводного природного газа из России в государства Евросоюза в июне составил 1,35 млрд евро. Месяцем ранее этот показатель достигал рекордных 1,5 млрд евро, передает РИА «Новости». В годовом выражении закупки российского топлива выросли на 43%.

    Импорт сжиженного природного газа в начале лета составил почти 808,8 млн евро. Это на 13% меньше майских объемов, однако на 56% превышает показатели прошлого года. Закупки трубопроводного газа достигли 541,7 млн евро, показав снижение на 6% к маю и рост на 27% за год.

    Всего за первое полугодие европейские страны закупили газ из всех государств на 7,301 млрд евро. На сжиженный газ пришлось 4,43 млрд евро, а на трубопроводный – 2,87 млрд евро.

    Ранее Совет ЕС утвердил план постепенного отказа от российского топлива до конца 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость майских поставок российского природного газа в государства Евросоюза достигла рекордных 1,5 млрд евро.

    В середине июня в Евросоюзе стартовала реализация первого этапа запрета на импорт трубопроводного топлива из России.

    В июле Бельгия впервые с начала ближневосточного кризиса обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет российских поставок.

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    14 августа 2026, 18:05 • Новости дня
    ВС России поразили портовую инфраструктуру ВСУ в Одессе и Южном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные продолжили наносить высокоточные удары по объектам инфраструктуры и морским судам, которые задействованы для обеспечения украинских вооруженных формирований, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают успешное поражение портовой инфраструктуры и судов, работающих в интересах украинской армии, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, в течение минувшего дня российские военные применили высокоточное оружие воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В результате атаки в порту Одессы был уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для снабжения противника.

    Кроме того, успешный удар был нанесен по порту Южный. Там ликвидирован склад с вооружением, военной техникой и другим имуществом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска ударили по портам Очакова и Одессы, уничтожив патрульный катер и военное оборудование для разгрузки грузов.

    В среду российские военные также атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Очакове. А в начале августа Вооруженные силы России поразили резервуары с горючим в одесской гавани.

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    14 августа 2026, 13:47 • Новости дня
    ЕС нарастил экспорт товаров в Россию в июне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В июне 2026 года поставки европейских товаров на российский рынок увеличились почти на 5%, при этом импорт из России немного снизился, об этом свидетельствуют данные Евростата.

    Экспорт товаров из Евросоюза в Россию в июне 2026 года вырос почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные европейского статистического ведомства.

    Импорт российских товаров в ЕС сократился примерно на 2%.

    В первый месяц лета Евросоюз экспортировал в Россию товаров на 2,57 млрд евро, что на 4,8% больше показателя июня 2025 года. По сравнению с маем рост экспорта составил 21,1%. Импорт товаров из России достиг 2,28 млрд евро, сократившись на 2,1% в годовом выражении, но увеличившись на 3% к маю.

    Торговый баланс ЕС с Россией вновь стал положительным: в июне профицит составил 294,7 млн евро после майского дефицита. Однако по итогам первого полугодия 2026 года товарооборот между Россией и Евросоюзом снизился на 13%, до 27 млрд евро.

    За январь-июнь экспорт ЕС в Россию сократился на 1,3%, до 14,8 млрд евро. Импорт российских товаров упал более чем на 24%, составив 12,2 млрд евро. В результате торговый баланс ЕС с Россией по итогам полугодия перешел к профициту порядка 2,6 млрд евро.

    В июне поставки российского природного газа в европейские страны снизились до 1,35 млрд евро.

    При этом государства Евросоюза заметно нарастили закупки отечественного сжиженного природного газа.

    За первые девять месяцев прошлого года объем импорта европейских товаров в Россию впервые превысил экспорт.

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    14 августа 2026, 13:05 • Новости дня
    Дания заказала у Rheinmetall передовые системы запуска ложных целей

    Rheinmetall получил контракт на системы ложных целей MASS для датских фрегатов

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках контракта на десятки миллионов евро боевые фрегаты и военно-морской учебный центр скандинавского королевства получат современные немецкие комплексы запуска ложных целей.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил контракт на производство оборудования, передает РИА «Новости».

    «Вооруженные силы Дании разместили у Rheinmetall заказ на поставку систем запуска ложных целей MASS», – говорится в пресс-релизе компании.

    Новыми комплексами планируется оснастить фрегаты классов Absalon и Iver Huitfeldt. Оборудование также передадут учебному центру военно-морских сил страны. Производитель отмечает возможность установки защиты на различные классы кораблей, включая патрульные суда.

    Поставки техники начнутся в четвертом квартале 2027 года. Стоимость заключенного соглашения оценивается в десятки млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский концерн Rheinmetall достиг соглашения о покупке судостроительной компании Naval Vessels Lurssen.

    Эта фирма ранее предложила Дании проект строительства новых военных фрегатов.

    В феврале Североатлантический альянс заказал у немецкого производителя крупную партию танковых боеприпасов.

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    14 августа 2026, 19:46 • Новости дня
    Экс-глава Минобороны Польши осудил возможную передачу Украине ракет Patriot

    Экс-глава минобороны Польши Блащак осудил планы передачи ракет Patriot Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель польского оборонного ведомства Мариуш Блащак выступил с резкой критикой возможной передачи зенитных ракет Украине, назвав такие планы ущербом для национальной безопасности.

    Экс-глава минобороны Польши Мариуш Блащак выразил категорическое несогласие с идеей поставки ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украину, пишет РИА «Новости». Подобные намерения ранее озвучили в действующем правительстве страны.

    «Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были куплены для того, чтобы защищать польское небо, польские города и польские семьи. Не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздарило их в ущерб нашей безопасности», – подчеркнул Блащак в соцсетях.

    Несколькими днями ранее заместитель министра национальной обороны Магдалена Собковяк-Чернецкая сообщила о вероятном решении Варшавы. По ее словам, польские власти могут одобрить передачу ракет Киеву уже в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал у Польши ракеты для систем противовоздушной обороны.

    Ранее премьер-министр республики Дональд Туск сообщил о планах передачи снарядов для зенитных комплексов. До этого вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной отправке дальнобойных боеприпасов украинской армии.

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    14 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Дмитриев назвал восстановление диалога с Россией первостепенной задачей для ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пустые газовые хранилища и приближение зимы заставляют европейские страны и Лондон искать пути для возобновления полноценных контактов с Москвой, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев обратил внимание на сложную ситуацию с запасами топлива за рубежом, передает РИА «Новости».

    «Восстановление диалога с Россией становится первостепенной задачей для ЕС и Великобритании, особенно с учетом того, что их газовые хранилища пусты, а зима приближается», – уточнил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Кирилл Дмитриев обвинил сам Евросоюз в провоцировании энергетического кризиса.

    Страны Европы из-за отказа от российских энергоресурсов потеряли около трех триллионов евро.

    Глава РФПИ еще весной предрек неизбежность прямых переговоров между европейскими странами и Москвой.

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    14 августа 2026, 13:30 • Новости дня
    Испания и Марокко стянули силовиков из-за угрозы штурма Сеуты

    Испания и Марокко усилили охрану границы Сеуты из-за угрозы наплыва мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Мадрид и Рабат экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах из-за распространяющихся призывов к новому массовому прорыву нелегалов в субботу.

    Власти двух стран нарастили присутствие силовиков на фоне опасений очередного миграционного кризиса, передает РИА «Новости».

    Поводом послужили сообщения в марокканском сегменте социальных сетей с призывами штурмовать границу 15 августа.

    «Марокко и Испания стянули сотрудников, чтобы предотвратить повторение инцидента двухнедельной давности, когда около 72 тыс. мигрантов массово переплыли границу, чтобы попасть в Сеуту», – отмечает испанская радиостанция Cadena SER.

    Для сдерживания толпы испанское МВД направило в Сеуту 880 полицейских и 714 бойцов гражданской гвардии. Это почти на 500 человек превышает численность контингента во время прошлого инцидента.

    В конце июля анклав уже столкнулся с беспрецедентной волной нелегалов. Как уточнил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, тогда границу пересекли порядка 72 тыс. человек, из которых около 10 тысяч до сих пор остаются в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа участники многотысячного митинга в Сеуте потребовали усилить охрану границы с Марокко.

    Перед этим панический наплыв тысяч нелегалов на испанскую территорию спровоцировали слухи из социальных сетей.

    Для сдерживания массового притока африканцев власти Испании перебросили в автономный город более 3 тыс. силовиков.

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