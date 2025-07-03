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Немецкая NVL предложила построить для Дании военные корабли
Немецкая компания NVL представила проект строительства фрегатов для Дании и выразила намерение открыть новую верфь на территории страны.
Немецкая судостроительная группа NVL предложила Дании построить военные корабли и создать новую верфь, передает РИА «Новости». Главный исполнительный директор NVL Тим Вагнер заявил, что компания готова поставить военно-морским силам Дании фрегаты GMF120 длиной 120 метров с дистанционно управляемыми ракетами.
По словам Вагнера, если правительство Дании примет предложение, первый корабль может поступить на вооружение страны через четыре-шесть лет. Вагнер подчеркнул, что компания имеет достаточно опыта и квалифицированных специалистов для реализации проекта и обучения датских работников.
Как указывает телерадиокомпания DR, NVL рассматривает возможность переоборудования части предприятия в городе Редбю, где сейчас строится тоннель под проливом Фемарн-Бельт, для организации новой верфи. На немецких верфях компании, расположенных преимущественно на севере страны, уже не хватает места для новых заказов.
Даже если правительство Дании откажется от предложения, NVL останется заинтересованной в приобретении или аренде объекта в Редбю для будущих проектов, отмечает DR.
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