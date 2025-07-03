Немецкая NVL предложила построить для Дании военные корабли

Tекст: Дмитрий Зубарев

Немецкая судостроительная группа NVL предложила Дании построить военные корабли и создать новую верфь, передает РИА «Новости». Главный исполнительный директор NVL Тим Вагнер заявил, что компания готова поставить военно-морским силам Дании фрегаты GMF120 длиной 120 метров с дистанционно управляемыми ракетами.

По словам Вагнера, если правительство Дании примет предложение, первый корабль может поступить на вооружение страны через четыре-шесть лет. Вагнер подчеркнул, что компания имеет достаточно опыта и квалифицированных специалистов для реализации проекта и обучения датских работников.

Как указывает телерадиокомпания DR, NVL рассматривает возможность переоборудования части предприятия в городе Редбю, где сейчас строится тоннель под проливом Фемарн-Бельт, для организации новой верфи. На немецких верфях компании, расположенных преимущественно на севере страны, уже не хватает места для новых заказов.

Даже если правительство Дании откажется от предложения, NVL останется заинтересованной в приобретении или аренде объекта в Редбю для будущих проектов, отмечает DR.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания заявила о готовности направить свои войска на Украину. Захарова предложила направить беженцев с Украины охранять Гренландию. Дания выделила Киеву 7,5 млрд долларов, несмотря на отсутствие у себя систем ПВО и ПРО.