В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.8 комментариев
Дания заявила о готовности направить свои войска на Украину
Копенгаген выразил готовность направить войска на Украину в рамках общеевропейских усилий, если это будет необходимо, заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.
Расмуссен сообщил, что Копенгаген готов в рамках общеевропейских усилий направить свои войска на Украину для поддержания мира в случае необходимости. «Если дойдет до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мире потребуется европейское присутствие, то Дания, в принципе, к этому готова», – приводит слова Расмуссена датская телерадиокомпания DR, передает РИА «Новости».
Тем не менее министр обороны Дании Поульсен уточнил, что на данный момент реальных планов по этому вопросу пока нет. Он подчеркнул, что решение о конкретных действиях будет зависеть от развития событий. «Мы не приняли решения внести какой-то конкретный вклад. Это должно зависеть от того, как будут развиваться события», – уточнил Поульсен, чьи слова также приводит DR.
Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил европейским странам направить на Украину полицейских и саперов вместо миротворцев. Страны Европы выразили нежелание участвовать в коалиции по Украине без участия США, которая предусматривает отправку военных сил.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в случае ввода войск на территорию Украины согласование условий станет затруднительным из-за создания фактов на земле.