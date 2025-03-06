Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.6 комментариев
Дуда предложил ЕС направить полицейских и саперов на Украину
Дуда рекомендовал Европе отправить на Украину полицейских и саперов после боев
Президент Польши Анджей Дуда предложил европейским странам направить на Украину полицейских и саперов вместо миротворцев.
Дуда предложил европейским странам отправить полицейских и саперов на Украину по окончании боевых действий, подчеркнув, что такое решение будет более гибким и эффективным, чем привлечение миротворцев, передает ТАСС.
Дуда считает, что европейский полицейский контингент, состоящий из саперов и полицейских, будет следить за безопасностью и порядком, что позволит более успешно ликвидировать последствия боевых действий на Украине. Польский лидер выразил уверенность, что такая мера поможет Киеву восстановить мир и стабильность на своей территории.
Тем не менее Дуда не исключает возможность отправки миротворцев на Украину, но только при условии согласия Москвы и Киева и под мандатом Совбеза ООН.
«Может случиться так, что на линии разграничения будут необходимы миротворческие силы», – отметил он, добавив, что в таком случае может быть достигнуто согласие обеих сторон на участие сил ООН.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж организует встречу начальников генштабов стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить возможность размещения европейского контингента на Украине.
Страны Европы выразили нежелание участвовать в коалиции по Украине без участия США, которая предусматривает отправку военных сил.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в случае ввода войск на территорию Украины согласование условий станет затруднительным из-за создания фактов на земле.