Дуда предложил ЕС направить полицейских и саперов на Украину

Дуда рекомендовал Европе отправить на Украину полицейских и саперов после боев

Tекст: Вера Басилая

Дуда предложил европейским странам отправить полицейских и саперов на Украину по окончании боевых действий, подчеркнув, что такое решение будет более гибким и эффективным, чем привлечение миротворцев, передает ТАСС.

Дуда считает, что европейский полицейский контингент, состоящий из саперов и полицейских, будет следить за безопасностью и порядком, что позволит более успешно ликвидировать последствия боевых действий на Украине. Польский лидер выразил уверенность, что такая мера поможет Киеву восстановить мир и стабильность на своей территории.

Тем не менее Дуда не исключает возможность отправки миротворцев на Украину, но только при условии согласия Москвы и Киева и под мандатом Совбеза ООН.

«Может случиться так, что на линии разграничения будут необходимы миротворческие силы», – отметил он, добавив, что в таком случае может быть достигнуто согласие обеих сторон на участие сил ООН.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж организует встречу начальников генштабов стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить возможность размещения европейского контингента на Украине.

Страны Европы выразили нежелание участвовать в коалиции по Украине без участия США, которая предусматривает отправку военных сил.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в случае ввода войск на территорию Украины согласование условий станет затруднительным из-за создания фактов на земле.