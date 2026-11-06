Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
ВКС ударили бомбой ФАБ-3000 по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области
ВКС России поразили пункт дислокации бригады ВСУ авиабомбой ФАБ-3000
Оперативно-тактическая авиация России нанесла результативный удар авиабомбой ФАБ-3000 по месту временной дислокации подразделений украинской армии в населенном пункте Димитрово.
Российская авиация поразила пункт временной дислокации 128-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины в Запорожской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Удар наносился в населенном пункте Димитрово Запорожской области, применялась авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.
Цель была поражена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг танковые экипажи группировки войск «Восток» нанесли удар по передовым позициям украинских войск на территории Запорожской области.
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В прошлом месяце операторы ударных беспилотников ликвидировали живую силу и скрытые опорные пункты украинской армии в Запорожской области.