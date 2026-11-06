Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Сахалинские ИТ-специалисты разработали систему зрения для беспилотного метро
На Сахалине создали систему компьютерного зрения для беспилотных поездов метро
Специалисты из Сахалинской области создали инновационную систему компьютерного зрения для безопасного движения беспилотных поездов метрополитена.
Программа TunnelGuard позволяет составу безопасно двигаться в тоннеле и распознает человека на рельсах, передает ТАСС со ссылкой на правительство региона.
«Команда «СахалИИн“ представила «TunnelGuard“ – систему компьютерного зрения, которая позволяет беспилотному поезду метро безопасно двигаться в тоннеле», – рассказали в областном правительстве. Разработка позволила сахалинцам занять третье место на международном конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» в Москве.
В региональном центре искусственного интеллекта пояснили, что стандартных камер для подземки недостаточно, поэтому специалисты применили 3D-лидар. Вместо обычного распознавания форм алгоритм использует математическую модель «нормального тоннеля» и реагирует на любые отклонения от нормы. В сложных ситуациях решение уточняется с помощью технологий машинного обучения.
Команде удалось в шесть раз снизить число ложных экстренных остановок на участках новой линии метро. Система способна обнаружить человека на расстоянии 55,5 метра почти в 100% случаев, при этом она работает на обычном процессоре ноутбука и обрабатывает данные быстрее обновления картинки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый замглавы Минтранса Константин Пашков заявил о вхождении России в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта.
Заместитель министра транспорта КНР Ли Ян сообщил о предложении Китая продолжить развитие беспилотных трансграничных грузоперевозок.
Также министр транспорта России Андрей Никитин сообщил о введении экспериментальных требований к работе беспилотных курьеров в городских условиях.