Хегсет отстранил министра армии США от участия в переговорах по Украине

Tекст: Вера Басилая

Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил министра армии Дэна Дрисколла от участия в урегулировании конфликта на Украине, передает РБК.

Такое решение было принято после того, как Дрисколлу поручили представить Владимиру Зеленскому план из 28 пунктов, предполагающий согласие Украины уступить Донбасс России, но глава киевского режима отверг этот документ.

The Telegraph отмечает, что Хегсет принял меру после превышения Дрисколлом полномочий.

«Наша делегация была удивлена», – заявил один из украинских чиновников. По его мнению, Дрисколлу «не разрешили приехать».

Пропуск переговоров в Киеве и Париже объяснили внутренней борьбой за контроль над процессом мирных переговоров.

Министра армии относят к группе вице-президента Джей Ди Вэнса, конкурирующей с группой под руководством госсекретаря Марко Рубио, которая будет представлять США на переговорах в Париже. Активное участие также принимает «бизнес-группа» под руководством посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

CNN ранее сообщал о напряженности между Хегсетом и Дрисколлом, связанной с его близостью к Белому дому и Вэнсу. Несколько месяцев обсуждался вариант замены главы Пентагона на Дрисколла. Сам Дрисколл отрицал конфликт, называя Хегсета «силой добра». По данным пресс-секретаря Белого дома, Хегсет остается вовлеченным в доклады Трампу по ситуации на Украине.

Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл заявил украинской стороне и европейским дипломатам, что переход к России ряда городов и спорных территорий – лишь вопрос времени.

СМИ сообщали, что Дрисколл заявил о критическом положении украинских войск и настаивал на скорейшем принятии мирного соглашения с уступками России со стороны Украины.

Тон встречи Дрисколла с европейскими послами и чиновниками назвали крайне негативным, описав его как «тошнотворный».