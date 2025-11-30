Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.14 комментариев
Журналист FT Миллер: Дрисколл предрек новые потери территорий Украиной
Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил украинской стороне и европейским дипломатам, что переход к России ряда «городов и спорных территорий» – «лишь вопрос времени», пишет журналист Financial Times Кристофер Миллер.
Миллер пишет в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на переговорах в Киеве европейские дипломаты спросили Дрисколла, считает ли Вашингтон обязательным «привлечение России к ответственности за военные преступления». Дрисколл не дал однозначного ответа, вызвав разочарование собеседников.
При этом он заявил: «Есть города и спорные территории, которые перейдут в руки России, это лишь вопрос времени. Если мы этого не признаем, то решение о войне должно быть взвешено: сколькими жизнями вы готовы пожертвовать? С этого момента ситуация не улучшится, а ухудшится».
Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Дрисколл заявил о критическом положении украинских войск и настаивал на скорейшем принятии мирного соглашения с уступками России со стороны Украины. Тон встречи Дрисколла с европейскими послами и чиновниками назвали крайне негативным, описав его как «тошнотворный».