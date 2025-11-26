NBC News: США предупредили киевский режим о скором поражении на фронте

Tекст: Алексей Дегтярев

Дрисколл озвучил украинским чиновникам мнение, что позиция Киева на фронте близка к катастрофе, сообщили источники NBC News.

«Вы проигрываете, и вам нужно согласиться на сделку», – сказал Дрисколл.

Он отметил усиление российского наступления и сказал, что Россия может вести боевые действия неопределенно долго.

Американская делегация сообщила, что промышленность США не способна поддерживать прежние темпы поставок вооружений и средств ПВО для защиты инфраструктуры и населения Украины.

В ходе встречи был презентован поддерживаемый США мирный план, расцененный в Киеве как «капитуляция перед Москвой». Украинская сторона вежливо отказалась от изначального варианта и высказала «серьезные сомнения», однако выразила готовность к дипломатическим обсуждениям, отмечает NBC News.

Между американскими чиновниками существуют разногласия по поводу подходов к завершению конфликта: одни считают, что надо принудить Киев к уступкам, другие настаивают на сохранении давления на Россию.

После вмешательства госсекретаря США Марко Рубио и переоценки плана его спорные положения были смягчены, сейчас обсуждается компромиссный документ из 19 пунктов, указали источники.

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Умеров заявил о достижении понимания по ключевым условиям в Женеве.

Напомним, США предложили план урегулирования конфликта на Украине. При этом президент США Дональд Трамп указывал, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает это предложение.

В среду Трамп сообщил, что Вашингтон уменьшил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22.