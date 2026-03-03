Заслуженный учитель Пратусевич оценил идею устного экзамена по истории в девятых классах

Tекст: Татьяна Косолапова

Для учеников девятых классов предлагается ввести устный экзамен по истории для получения допуска к государственной итоговой аттестации. Данную инициативу озвучил министр просвещения Сергей Кравцов. Реализовать ее планируется до 2027 года.



«По данной теме пока слишком мало информации. Сообщается, что это будет с 2027 учебного года. Поэтому до введения еще несколько лет, так что успеют подготовиться», – говорит Пратусевич. Он поясняет, что непонятно, как можно сдавать экзамен с января по апрель, когда половина курса девятого класса еще не пройдена.

«Опять теряются учебные дни. Напомню, в девятом классе уже есть день собеседования. А здесь, кроме самого экзамена, еще надо подготовиться несколько дней. Поэтому пока туманно все», – заключил заслуженный учитель.

Ранее Рособрнадзор поддержал введение устного экзамена по истории для учеников девятых классов.