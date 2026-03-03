Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.4 комментария
Заслуженный учитель Пратусевич оценил идею устного экзамена по истории в девятых классах
Новая инициатива об устном экзамене по истории для допуска к ГИА (государственная итоговая аттестация) пока вызывает ряд вопросов, сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич. По его словам, пока не совсем ясно, как организовать сдачу с января по апрель, когда курс девятого класса еще не завершен и свободных дней для подготовки практически нет.
Для учеников девятых классов предлагается ввести устный экзамен по истории для получения допуска к государственной итоговой аттестации. Данную инициативу озвучил министр просвещения Сергей Кравцов. Реализовать ее планируется до 2027 года.
«По данной теме пока слишком мало информации. Сообщается, что это будет с 2027 учебного года. Поэтому до введения еще несколько лет, так что успеют подготовиться», – говорит Пратусевич. Он поясняет, что непонятно, как можно сдавать экзамен с января по апрель, когда половина курса девятого класса еще не пройдена.
«Опять теряются учебные дни. Напомню, в девятом классе уже есть день собеседования. А здесь, кроме самого экзамена, еще надо подготовиться несколько дней. Поэтому пока туманно все», – заключил заслуженный учитель.
Ранее Рособрнадзор поддержал введение устного экзамена по истории для учеников девятых классов.