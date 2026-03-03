В НЦ «Россия» обсудили план мероприятий Года единства народов России

Tекст: Валерия Городецкая

Совещание возглавили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники обсудили цели Года единства народов, подготовку плана мероприятий на 2026 год и основные приоритеты, среди которых – общие ценности и цели народов России.

Президент Владимир Путин, открывая Год единства народов России, акцентировал внимание на объединяющих началах российской нации. «Русский народ ещё молодой народ, пассионарный, устремлённый в будущее. Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия, когда в неё вливались разные народы... Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре и их традициям, к их духовным ценностям», – заявил он.

Кириенко отметил, что Год единства народов России станет ответом на попытки противника нарушить межнациональное единство страны в условиях спецоперации на Украине и информационной войны. Он подчеркнул, что представители более 100 национальностей в составе российских войск были награждены высокими боевыми наградами за участие в СВО. По его словам, сегодня представители всех народов России с гордостью заявляют о своей причастности к победе и целостности государства.

Голикова рассказала о запуске новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 года и подчеркнула значимость вовлечения молодёжи. Она отметила, что в планах – поддержка образовательных, волонтёрских, культурных и медиа-инициатив, а также передача исторических и культурных ценностей через личное участие в событиях Года единства. Особое внимание будет уделено диалогу между поколениями и укреплению контактов с ветеранами и участниками спецоперации.

Глава ФАДН России Игорь Баринов подчеркнул символичность вступления в силу новой стратегии накануне Года единства и назвал цель документа – укрепление единства российского народа. Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович рассказал о региональном плане из более чем 130 мероприятий, направленных на формирование чувства общности и осознания культурного многообразия страны.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что в Год единства 31 «атомный» город и все объекты корпорации в России и за рубежом станут площадками для диалога культур, демонстрируя, что единство народа не ограничено географией. Гендиректор АО «Первый канал» Константин Эрнст в ходе дискуссии напомнил знаменитый диалог Николая I, чтобы подчеркнуть многонациональность российской идентичности.

Указ о проведении в 2026 году Года единства народов России президент Путин подписал в декабре 2025 года, поддержав инициативу Совета по межнациональным отношениям. Официальный старт был дан на марафоне «Россия – семья семей», где основными темами стали общность истории, культуры и традиционных ценностей, а также примеры сплочения в служении Отечеству. Эти направления станут ключевыми для государственной и общественной работы в 2026 году.