Лавров: Европейцы пытаются отравить «дух Анкориджа»

Tекст: Валерия Городецкая

Министр подчеркнул, что разговоры о разрушении так называемого духа Анкориджа стали особенно популярны в последнее время, передает ТАСС. По словам Лаврова, «дух разрушить нельзя», его можно лишь ослабить или попытаться «отравить вредными химическими газами», что, по его оценке, и пытается делать Европа.

Тем не менее глава МИД уверен, что европейским странам не удастся добиться своей цели.

Ранее Лавров заявил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже.