  • Новость часаОбъявлены сроки начала операции НАТО «Арктический часовой» в Гренландии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США
    В проекте новой Конституции Казахстана изменили статус русского языка
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    Рябков оценил перспективы нового саммита президентов России и США
    Грузия решила защитить от антироссийских санкций ЕС морской терминал в Кулеви
    Минцифры предложило ввести возможность самозапрета на международные звонки
    Трудовым мигрантам с низким доходом решили запретить продлевать патенты на работу
    Развожаев поручил вернуть организаторов концертов в Севастополе в реальность
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    8 комментариев
    9 февраля 2026, 19:59 • Новости дня

    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»

    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время открытия Олимпиады в Милане американского вице-президента Джей Ди Вэнса встретили свистом зрителей, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала проявлением европейской гордости.

    Как пишет Politico, инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро», когда изображение Вэнса появилось на больших экранах, передает РБК.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала произошедшее, заявив: «Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно». Таким образом, Каллас назвала освистывание проявлением европейской гордости и выразила удовлетворение реакцией публики.

    Отмечается, что реакция зрителей стала заметной демонстрацией недовольства позицией США по отношению к Европе.

    Накануне директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    9 февраля 2026, 09:00 • Новости дня
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    @ Pius Koller/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исполнительный директор «Европейской платежной инициативы» (European Payments Initiative, EPI) Мартина Ваймерт считает, что Европа срочно должна снизить свою зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard.

     Ваймерт заявила, что Европе срочно требуется альтернатива американским платежным системам Visa и Mastercard, передает ТАСС.

    По ее словам, европейские страны сильно зависят от международных решений, а трансграничных платежных инструментов собственного производства у ЕС нет.

    Ваймерт отметила: «Мы сильно зависим от международных платежных решений. Да, у нас есть хорошие национальные платежные инструменты, такие как внутренние карты, но у нас нет ничего трансграничного».

    Она подчеркнула, что если Европа стремится к экономической независимости, необходимо срочно действовать, поскольку геополитический контекст усиливает важность вопроса. По данным Европейского центрального банка, в 2022 году почти две трети всех операций по картам в еврозоне приходилось на Visa и Mastercard, а в 13 странах вообще отсутствуют национальные альтернативы.

    Ваймерт указала, что даже рассматриваемый цифровой евро может появиться слишком поздно, если геополитическая ситуация обострится. Европейские чиновники обеспокоены тем, что американские технологии могут быть использованы против ЕС в случае ухудшения отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа планирует снизить зависимость от США в ближайшие годы.

    В Госдуме заявили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard.

    Компания Visa подала заявки на три новых знака в России.

    Комментарии (11)
    9 февраля 2026, 11:19 • Новости дня
    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век

    Лавров заявил об утрате США влияния и ослаблении НАТО, ЕС и ОБСЕ

    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют прежнее значение из-за изменений в мировой политике и балансе сил.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют свою актуальность и уходят в прошлое, передает ТАСС.

    В интервью для международной сети TV BRICS он подчеркнул, что альянс не выполнил свои обещания не расширяться на восток, данные еще Советскому Союзу, а Евросоюз разрушил инфраструктуру сотрудничества с Россией. Лавров также отметил, что ОБСЕ «полностью подчинилась односторонним действиям Запада и забыла про основополагающий принцип консенсуса».

    Кроме того, глава МИД России выразил мнение, что Соединенные Штаты объективно утрачивают экономическое влияние в мировой экономике, а страны Глобального Юга, в том числе Китай, Индия и Бразилия, усиливают свою роль.

    Он обратил внимание на происходящие процессы в Африке, где все больше государств стремятся развивать собственную промышленность, а не просто экспортировать сырье. Лавров напомнил, что Советский Союз начинал помогать африканским странам в этом направлении.

    Лавров отметил НАТО как пережиток прошлого и заявил, что сценарии распада альянса не входят в интересы Москвы.

    Также Лавров указывал, что Запад делает все для того, чтобы ОБСЕ прекратила свое существование.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные страны стремятся превратить ОБСЕ в инструмент русофобской политики и поддержки киевских властей.

    Комментарии (12)
    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    AP: Трамп назвал оппозиционных олимпийцев США «реальными неудачниками»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские спортсмены столкнулись с волной негатива после высказываний о политике США на Играх в Милане, включая резкую реакцию Дональда Трампа, пишет AP.

    Американские спортсмены, выступающие на Олимпийских играх в Милане, столкнулись с волной критики в интернете после того, как высказались против политики администрации Трампа, сообщает AP.

    Сам Дональд Трамп заявил, что из-за таких высказываний болеть за сборную США становится труднее. «Хесс, настоящий неудачник, говорит, что не представляет свою страну на нынешней Олимпиаде. Если так, ему не следовало пытаться попасть в сборную, и жаль, что он туда попал», – написал Трамп в Truth Social, комментируя слова лыжника Хантера Хесса.

    Репортеры на пресс-конференции спросили спортсменов, как они относятся к усилению миграционного контроля при Трампе. Хесс отметил, что испытывает смешанные чувства, поскольку не согласен с происходящим, и подчеркнул, что выступает на Играх ради всех, кто помог ему попасть на Олимпиаду. По его словам, ношение американского флага не означает автоматической поддержки всего, что происходит в стране.

    С критикой Хесса выступили не только политики, но и известные деятели, включая YouTuber’а и боксера Джейка Пола, который написал в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Если не хочешь представлять эту страну – живи где-нибудь еще». К негативной кампании подключились бывший игрок NFL Бретт Фавр, актер Роб Шнайдер и конгрессмен Байрон Дональдс. Фигуристка Эмбер Гленн призналась, что представительницы ЛГБТК+ (признано экстремистским и запрещено в России) сталкиваются с трудностями в период администрации Трампа, а после пресс-конференции стала получать угрозы и оскорбления и была вынуждена ограничить свое присутствие в соцсетях.

    Американский олимпийский комитет сообщил, что осведомлен о росте количества оскорбительных сообщений спортсменам и работает над удалением вредоносного контента, а также информирует правоохранительные органы о серьезных угрозах. Представители комитета подчеркнули, что поддерживают спортсменов и заботятся об их безопасности на соревнованиях и вне их.

    За пределами США, в том числе в Италии, проходят протесты против действий иммиграционной службы ICE и внешней политики Вашингтона. Во время церемонии открытия спортсмены сборной США получили аплодисменты, однако появление вице-президента Джей Ди Вэнса и его супруги на экранах сопровождалось свистом и освистыванием со стороны зрителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зрители Олимпиады осудили спортсменов США за политические комментарии.

    Американка Линдси Вонн получила перелом ноги и перенесла операцию во время Олимпийских игр.

    Между тем власти Италии признали диверсии у железной дороги терактом и связали их с Олимпиадой.

    Комментарии (3)
    9 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение россиян от Олимпиады

    Итальянский сенатор Вескови: Отстранение россиян от Олимпиады неразумно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исключение российских спортсменов и деятелей культуры по политическим причинам является ошибкой, заявил сенатор от итальянской партии «Лига» Мануэл Вескови.

    По его мнению, спорт и культура должны оставаться вне политических разногласий и нести функцию объединения, независимо от происходящих военных конфликтов, передает РИА «Новости».

    «Я верю, что есть сферы – и спорт, безусловно, одна из них, – где есть момент единства, не имеющий ничего общего с войной. Поэтому я считаю неразумными и ошибочными какие-либо отстранения», – сказал Вескови в ответ на просьбу прокомментировать неучастие россиян в Олимпиаде под национальным флагом.

    Он подчеркнул, что спортсмены и артисты не должны страдать из-за политической ситуации и лишаться возможности участвовать в международных мероприятиях.

    В субботу президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 05:33 • Новости дня
    Посол Беляев: Швеция перестала скрывать военные планы против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стокгольм проводит форсированную модернизацию вооруженных сил и флота, открыто признавая направленность этих инициатив против российской стороны, заявил посол в Стокгольме Сергей Беляев.

    Шведская сторона проводит глубокую и многоплановую модернизацию своей армии ускоренными темпами, указал дипломат в беседе с РИА «Новости».

    Он отметил, что Стокгольм уже даже и не скрывает, что «все эти инициативы направлены против России».

    Глава дипмиссии отметил, что утвержденная парламентом программа «тотальной обороны» на 2025–2030 годы предполагает кратное увеличение расходов. Документ предусматривает закупку принципиально новых типов вооружения и серьезные структурные изменения в войсках. Также анонсирован рост числа призывников и переход к формированию более крупных соединений.

    Отдельное внимание уделяется развитию военного флота, который должен выйти на качественно новый уровень. Командование планирует приобрести четыре фрегата для существенного расширения боевых возможностей. По словам Беляева, это позволит шведским кораблям действовать не только в прибрежных зонах Балтийского моря, но и проводить операции в других регионах.

    Ранее Беляев отмечал, что за прошлый год на посольство России и российское торгпредство в стране совершили более 20 атак с помощью БПЛА. При этом шведские власти виновных так и не нашли.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 05:24 • Новости дня
    Американка Вонн на Олимпиаде сломала ногу и перенесла операцию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Олимпийская чемпионка 2010 года из США Линдси Вонн серьезно пострадала во время скоростного спуска, она зацепила рукой флажок, потеряла равновесие и ударилась головой о снег.

    Вонн не смогла подняться самостоятельно, ее эвакуировали в клинику на вертолете, передает РИА «Новости».

    Медики провели ортопедическую операцию для стабилизации перелома левой ноги, сейчас состояние пациентки оценивается как стабильное.

    Неделей ранее на этапе Кубка мира горнолыжница уже падала и порвала крестообразную связку. Вонн возобновила карьеру в ноябре 2024 года после длительного перерыва.

    Ранее итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида выиграла олимпийскую дистанцию 3 тыс. метров. Она также смогла на свой день рождения установить олимпийский рекорд.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 08:01 • Новости дня
    Губерниев: У Коростелева было мало шансов побороться за медаль

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский лыжник Савелий Коростелев имел мало шансов на олимпийскую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Италии, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

    «Коростелев – молодец, ввязался в гонку. Конечно, чуть проигрывал на подъемах, но на финише показал максимум», – сказал Губерниев РИА «Новости».

    Он добавил, что взятое атлетом четвертое место – это очень достойный результат.

    Журналист добавил, что объективных шансов на медаль было немного, но лыжник сделал все возможное. Сейчас Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров.

    Напомним, российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии четвертым, уступив Йоханнесу Клебо 3,6 секунды.

    Судьи отклонили протест российской стороны на результат скиатлона. Российская делегация пыталась оспорить действия французского спортсмена Матиса Деложа, который, по их мнению, срезал часть дистанции на последнем повороте.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 05:28 • Новости дня
    Гуменник застрял в сломанном автобусе на Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский фигурист Петр Гуменник столкнулся с транспортными проблемами на Играх в Милане, об этом в социальных сетях рассказал сам спортсмен.

    Официальный автобус организаторов сломался, из-за чего атлет не смог вовремя вернуться в Олимпийскую деревню, пояснил атлет, передает Ura.ru.

    «Автобус застрял. До отеля не доехали... Немного нервничаю, но все под контролем, к старту буду готов», – рассказал он.

    Неприятная ситуация произошла накануне короткой программы, которую одиночники представят 10 февраля. Гуменник открывает соревнования, он заявлен в стартовом листе под первым номером. Позднее фигурист уточнил, что смог благополучно вернуться в Деревню.

    Ранее источник сообщал, что Гуменника вызывали на допинг-контроль на Олимпийских играх в Италии.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 05:30 • Новости дня
    Европарламентарий заявил о планах ЕС создать армию в 100 тыс. человек

    Европарламентарий Картайзер заявил о планах ЕС создать армию в 100 тыс. человек

    Европарламентарий заявил о планах ЕС создать армию в 100 тыс. человек
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Брюссель намерен создать европейскую армию в 100 тыс. человек, игнорируя нейтралитет некоторых государств – членов Евросоюза, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    «ЕС стремится стать оборонной организацией, игнорируя нейтралитет некоторых государств-членов, а также недостаточную правовую основу для столь амбициозного процесса. Предлагаемое создание европейской армии численностью 100 тыс. человек не имеет никакой правовой базы», – сказал он ТАСС.

    Картайзер назвал эти процессы тревожными тенденциями, так как Брюссель постоянно превышает свои полномочия, реализуя федералистскую повестку, что проявляется в различных сферах, включая оборону, здравоохранение и жилищную политику.

    Евродепутат отметил, что примеров нарушения договоров немало, как, например, введение общего долга, что запрещено.

    Он подчеркнул, что Евросоюз и большинство его стран-участниц отвергают любые изменения договоров, осознавая, что население не поддержало бы федералистскую и милитаристскую политику на референдумах.

    Для сокрытия нарушений Брюссель, по словам Картайзера, стал вводить «инструменты цензуры для контроля над социальными сетями».

    «Социальные сети более свободны, потому все чаще подвергаются цензуре с помощью правовых механизмов, таких как «Акт о цифровых услугах», планируемый «контроль чатов» и другие меры», – пояснил он.

    При этом вышеописанных мер недостаточно и к внедрению предложен так называемый «щит демократии» для контроля избирательных процессов.

    Картайзер приводит в пример аннулирование демократических выборов и последующее отстранение успешного кандидата от участия в выборах в Румынии.

    «Вот, на что ЕС способен и что он намерен делать. Аналогичным образом ЕС активно поддерживал манипуляции на последних выборах в Молдавии», – подытожил евродепутат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза задумались о возможном ослаблении военных связей с Америкой. Брюссель объявил о начале подготовки новой стратегии безопасности для Европы. Каллас отвергла предложение создать Совет безопасности Европы.


    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Оргкомитет Олимпиады в Италии начал изучать проблему с качеством медалей

    Tекст: Денис Тельманов

    Операционный директор Олимпийских игр сообщил о начале проверки после жалоб спортсменов на хрупкость медалей, врученных на соревнованиях в Италии.

    Оргкомитет зимней Олимпиады в Италии пытается выяснить, почему некоторые олимпийские медали оказались поврежденными, передает РИА «Новости».

    Операционный директор Игр Андреа Франчизи заявил, что организаторы знают о возникшей ситуации и уже занимаются ее изучением.

    По его словам, «все должно быть прекрасно, когда медаль вручают, для спортсмена это самый памятный момент».

    Ранее некоторые участники Олимпиады пожаловались на излишнюю хрупкость наград, что вызвало обеспокоенность у организаторов.

    Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оргкомитет Олимпиады в Париже решал проблемы с транспортом и зоной отдыха на Играх. Американский скейтбордист Найджа Хьюстон тогда заявил, что его олимпийская медаль имеет дефекты в виде пятен, сколов и царапин.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 10:20 • Новости дня
    Посол: «Колхозная» политика Запада ввергла отношения с Россией на океанские глубины

    Посол в Италии Парамонов заявил о падении отношений с Западом на дно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Колхозная» политика Западной Европы опустила отношения с Россией на «глубины Марианской впадины», итальянские власти предпочитают занимать «страусиную позицию», не прислушиваясь к мнению своих граждан, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.

    Парамонов заявил, что коллективная, по его словам «колхозная», политика Западной Европы опустила отношения между Россией и Италией на «глубины Марианской впадины», передает РИА «Новости».

    Парамонов подчеркнул, что подобные вопросы о судьбе двусторонних отношений регулярно поднимаются как на мероприятиях в России, так и в Италии, что свидетельствует о неравнодушии многих граждан обеих стран.

    Дипломат отметил, что среди граждан существует ожидание перемен к лучшему и возобновления диалога между странами, однако, по его словам, официальные власти Италии занимают «страусиную позицию» и игнорируют мнение общества. Парамонов обратил внимание на то, что отсутствие открытого диалога и сотрудничества с Россией отрицательно сказывается на Италии и ее населении.

    По мнению посла, такие решения уже начали влиять на внешнеполитические позиции Рима, а также на социально-экономическую ситуацию и уровень благосостояния простых итальянцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что Европа оказалась на второстепенных позициях в экономическом и политическом партнерстве с Россией.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:25 • Новости дня
    Лавров заявил о сигналах Европы о желании участвовать в переговорах по Украине

    Лавров: Европа посылает сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители европейских стран выражают желание участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    По словам Лаврова, европейские дипломаты используют непубличные каналы связи для передачи подобных сигналов Москве, передает ТАСС.

    «Сигналы, которые они (представители Европы) посылают по разным, вполне не публичным каналам: мы тоже вот как бы часть проблемы, часть процесса, мы должны иметь место за столом. Они это и публично говорят, то есть и тут тоже ничего нового не происходит», – отметил министр в интервью телеканалу НТВ.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    Лавров отметил рост интереса к инициативе Путина по безопасности в Евразии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный рост интереса к инициативе по созданию архитектуры безопасности на евразийском пространстве, предложенной президентом России Владимиром Путиным.

    Сергей Лавров в интервью TV BRICS заявил, что инициатива президента России Владимира Путина о формировании архитектуры евразийской и общеконтинентальной безопасности становится все более востребованной, передает ТАСС.

    По его словам, к этой идее присоединяется все больше стран, а сама концепция строится на материальной базе Большого Евразийского партнерства. По словам министра, чем крепче связи между региональными и субрегиональными объединениями, тем прочнее станет основа для общей модели безопасности.

    Лавров подчеркнул, что процесс создания Большого Евразийского партнерства уже идет и начался он с взаимодействия между ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, при этом учитывается инициатива Китая «Один пояс, один путь». Министр отметил регулярные встречи глав исполнительных структур этих организаций, что позволяет более эффективно реализовывать совместные проекты без дублирования усилий.

    Он также указал на успешную кооперацию в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», а также в совместных проектах между Южной Азией, российским Дальним Востоком и по использованию Северного морского пути. Лавров резюмировал, что объединительные процессы в Евразии активно развиваются.

    Россия проинформировала руководство ОБСЕ об инициативе Владимира Путина по созданию Большого Евразийского партнерства.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил важность того, чтобы страны Евразии сами определяли будущее континента без внешнего вмешательства и укрепляли ОДКБ.

    Ранее Владимир Путин предложил создать экспертный форум по безопасности Евразии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Евразии нужна новая архитектура безопасности.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Объявлено о планах ЕС включить «Башнефть» и ряд НПЗ в 20-й пакет санкций

    Reuters: ЕС планирует включить «Башнефть» и ряд НПЗ в 20-й пакет санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз собирается включить «Башнефть» и восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, включая предприятие в Туапсе, в двадцатый пакет санкций против России, пишет Reuters.

    Агентство Reuters ссылается на рабочий документ дипломатической службы ЕС, передает ТАСС.

    Если санкции будут одобрены, европейскому бизнесу, в том числе компаниям, занимающимся транспортировкой нефти, запретят любые деловые контакты с «Башнефтью» и перечисленными НПЗ. Еврокомиссия запланировала принять соответствующий пакет ограничительных мер к 24 февраля.

    В ноябре Еврокомиссия начала разрабатывать 20-й пакет санкций против России.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала о планах введения ограничений на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 21:16 • Новости дня
    Глава ЕОК выразил надежду на скорое участие спортсменов России в ОИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Европейских олимпийских комитетов высказал ожидание скорого допуска российских спортсменов к международным спортивным соревнованиям, отметив значимость России в мировом спорте.

    Президент Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос выразил надежду на скорое возвращение российских спортсменов на главные мировые соревнования, передает РИА «Новости».

    Выступая на полях зимней Олимпиады в Италии, Капралос заявил: «Конечно, Россия – большая сила в спорте. Их спортсмены очень хороши и, надеюсь, скоро смогут вновь участвовать... Я надеюсь, это произойдет быстро».

    По его словам, участие России важно для развития и поддержания высокого уровня олимпийских соревнований.

    В настоящее время российские спортсмены ограничены в возможности выступать на международных турнирах из-за санкций, введенных рядом спортивных организаций.

    Капралос отметил, что ожидает положительных изменений в ближайшем будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время открытия Олимпиады в Милане вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом зрителей.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    Сенатор от итальянской партии «Лига» Мануэл Вескови заявил, что исключение российских спортсменов и деятелей культуры по политическим причинам является ошибкой.

    Операционный директор Олимпийских игр сообщил о начале проверки после жалоб спортсменов на хрупкость медалей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Польские СМИ обвинили Зеленского в развале энергосистемы Украины
    ЕС предложили перевести российские активы из Бельгии в подконтрольный депозитарий
    Вэнс: США вложат 9 млрд долларов в ядерную энергетику Армении
    На Кубе начали закрываться принимавшие туристов из России отели
    Гендиректор Шереметьево назвал Домодедово убыточным активом
    Суд Москвы запретил экс-банкиру продавать недвижимость на Манхеттене и Кипре
    АвтоВАЗ опроверг массовые проблемы с блоком управления на Lada Largus

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    Перейти в раздел

    США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу

    Дональд Трамп угрожает вторжением очередной стране. К Дании, Венесуэле, Ирану и Кубе добавился Маврикий – остров к востоку от Мадагаскара площадью около 2 тыс. кв. км с населением чуть больше миллиона человек. И причиной гнева президента США стало то, что маленький Маврикий может лишить Америку господства в Индийском океане. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как оформить медицинскую книжку в 2026: кому нужна, список врачей и анализов

      Для работы в ряде отраслей требуется иметь специальный дополнительный документ – медицинскую книжку. Зачем этот документ требуется, для каких именно профессий, по какой процедуре производится его получение – и какое наказание предусмотрено в случае, если у работника отсутствует медицинская книжка?

    • Народные приметы на Масленицу 2026: значение блинов, что можно и нельзя делать

      Масленица 2026 года, с ее шумными гуляньями, румяными блинами и древними ритуалами, станет не только ярким праздником, но и своеобразным народным метеорологическим и экономическим прогнозом на предстоящий год. Согласно народному календарю, Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, завершившись Прощеным воскресеньем 22 февраля. Великий пост начнется 23 февраля. Какие народные приметы на Масленицу 2026 стоит знать, чтобы понять их связь с погодой, урожаем и личным благополучием?

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отметят один из главных праздников – Сретение Господне. Это не переходящий праздник, его дата фиксирована и всегда приходится на 40-й день после Рождества Христова. Само древнее слово «сретение» на церковнославянском языке означает «встреча». Праздник входит в число 12 важнейших (двунадесятых) праздников церковного года и имеет глубокое богословское и символическое значение.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации