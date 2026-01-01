Tекст: Денис Тельманов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с обращением по случаю начала председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности, сообщается на официальном сайте МИД.

Лавров подчеркнул, что евразийские страны должны нести ответственность за безопасность собственного региона и самостоятельно формировать будущее континента. По его словам, важным условием этого становится развитие подходов по укреплению коллективных механизмов безопасности, без вмешательства других держав.

Глава МИД отметил, что в документах ОДКБ закреплены приоритеты политико-дипломатических решений и соблюдение международного права под главенствующей ролью ООН.

«Вместе с союзниками в рамках ОДКБ объединяем усилия для отстаивания наших общих подходов к решению проблем международной безопасности», – заявил Лавров.

Он выразил уверенность, что ОДКБ способна стать одной из основ архитектуры новой системы безопасности на пространстве Евразии.

Лавров также подчеркнул, что Россия, приступая к председательству в ОДКБ, намерена сохранить преемственность в работе организации.

Москва продолжит инициативы, начатые при предыдущем председательстве Киргизии, и собирается усиливать консолидацию стран-участников, укреплять союзнические связи и расширять координацию по международным вопросам.

В частности, в 2026 году планируется дальнейшее расширение сети контактов ОДКБ с государствами Евразии и развитием интеграционных объединений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году прошли внешнеполитические встречи и визиты российского лидера, которые принесли геополитически важные результаты.

Европа оказалась в мировой изоляции, несмотря на попытки изолировать Россию. В мире сегодня борьба идет не только за территории, но и за воду.

Президент России Владимир Путин заявил, что выражение «подсвинки» не относилось к кому-либо конкретному в Европе.