Лавров призвал ОДКБ стать опорой архитектуры безопасности Евразии
Глава МИД Сергей Лавров отметил важность того, чтобы страны Евразии сами определяли будущее континента без внешнего вмешательства и укрепляли ОДКБ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с обращением по случаю начала председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности, сообщается на официальном сайте МИД.
Лавров подчеркнул, что евразийские страны должны нести ответственность за безопасность собственного региона и самостоятельно формировать будущее континента. По его словам, важным условием этого становится развитие подходов по укреплению коллективных механизмов безопасности, без вмешательства других держав.
Глава МИД отметил, что в документах ОДКБ закреплены приоритеты политико-дипломатических решений и соблюдение международного права под главенствующей ролью ООН.
«Вместе с союзниками в рамках ОДКБ объединяем усилия для отстаивания наших общих подходов к решению проблем международной безопасности», – заявил Лавров.
Он выразил уверенность, что ОДКБ способна стать одной из основ архитектуры новой системы безопасности на пространстве Евразии.
Лавров также подчеркнул, что Россия, приступая к председательству в ОДКБ, намерена сохранить преемственность в работе организации.
Москва продолжит инициативы, начатые при предыдущем председательстве Киргизии, и собирается усиливать консолидацию стран-участников, укреплять союзнические связи и расширять координацию по международным вопросам.
В частности, в 2026 году планируется дальнейшее расширение сети контактов ОДКБ с государствами Евразии и развитием интеграционных объединений.
