Йеменские хуситы сообщили об ударе ракетами по израильскому Яффо
Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по объектам в Тель-Авиве, в частности, по городу Яффо, заявил представитель движения Яхья Сариа.
«Продолжая поддерживать фронты сопротивления и джихада в Ираке, Иране, Палестине и Ливане, наши вооруженные силы с помощью Всевышнего провели военную операцию с использованием партии баллистических ракет, нацеленных на жизненно важные объекты израильского противника в оккупированном районе Яффо», – сказано в сообщении в Telegram.
Сариа уточнил, что операция была проведена совместно с Ираном и «Хезболлой».
Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы 28 марта нанесли ракетный удар по целям в Израиле. Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана. Йеменские хуситы пообещали продолжить обстрелы Израиля.