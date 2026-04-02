МИД: Москва прорабатывает поставки нефти Шри-Ланке на фоне кризиса

Tекст: Вера Басилая

Россия прорабатывает вопрос о поставках нефти в Шри-Ланку на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко по итогам политических консультаций, которые прошли в Коломбо.

«Была затронута тема оказания ланкийским партнерам содействия в поставках нефти в связи с кризисом на Ближнем Востоке», – заявил Руденко. По его словам, сейчас в Москве профильные ведомства обсуждают перспективы сотрудничества со Шри-Ланкой в энергетической сфере.

Ранее делегация Министерства энергетики России во главе с заместителем министра Романом Маршавиным посетила Коломбо для обсуждения сотрудничества в энергетике.

Власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоносителей.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что все больше государств проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления США.