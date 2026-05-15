СК возбудил уголовное дело после атаки дронов на Рязань
Главное следственное управление Следственного комитета завело уголовное дело после удара украинских дронов по гражданским объектам в Рязанской области, в ходе которого погибло несколько человек.
Дело завели по статье о террористическом акте, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В результате происшествия повреждения получили два многоэтажных жилых дома и промышленные объекты.
По данным ведомства, в результате теракта погибли четыре человека.
Следователи проводят осмотры мест происшествий, изымают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев. Также назначены судебно-медицинские экспертизы для оценки тяжести вреда здоровью пострадавших. Власти региона сообщили о локализации пожара на одном из промышленных предприятий, возникшего после атаки.
Изначально сообщалось о трех погибших в результате атаки ВСУ на Рязань. Госпитализированы четверо детей. В Октябрьском районе города власти временно приостановили работу детских садов и школ.