Дело ушедшего на СВО Малькевича приостанавливать отказались

Суд Петербурга не стал приостанавливать дело ушедшего на СВО экс-депутата Малькевича
Заседание по уголовному делу в отношении бывшего парламентария Петербурга Александра Малькевича, обвиняемого в хищении почти 40 млн рублей и ушедшего на СВО, перенесли на конец мая из-за неявки фигурантов, сообщили в пресс-службе судов города.
Петроградский суд Петербурга перенес предварительное слушание по делу ушедшего на СВО бывшего депутата заксобрания города Александра Малькевича. Его вместе с соучастниками обвиняют в хищении более 37 млн рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (ГАТР).
Руководитель пресс-службы городских судов Дарья Лебедева сообщила ТАСС: «Суд отложил предварительное слушание на 29 мая из-за неявки участников - не только Малькевича, но и не доставленных из Москвы фигурантов, находящихся под стражей».
Рассмотрение ходатайства командира войсковой части о приостановке процесса также отложено. Судья настаивает на личном присутствии обвиняемого, который пообещал приехать, ответив на звонок из суда. В конце апреля бывший депутат досрочно сложил полномочия и отправился в зону спецоперации.
По версии следствия, в 2020-2021 годах руководство Городского агентства по телевидению и радиовещанию заключило фиктивные договоры об информационном сопровождении. За невыполненные работы на счета частного фонда перечислили 37,2 млн рублей. Похищенные средства впоследствии были обналичены соучастниками.
Всего по делу, возбужденному в октябре 2025 года по растрате и легализации преступных доходов проходят шесть человек. Трое фигурантов содержатся под стражей, один находится под домашним арестом. Малькевичу и бывшему гендиректору городского телеканала Борису Петрову запретили совершать определенные действия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Александр Малькевич досрочно покинул пост депутата петербургского парламента. В начале мая защита обвиняемого заявила о его службе в мотострелковом полку «Север-Ахмат».
А еще прошлой осенью партия «Единая Россия» временно приостановила членство депутата из-за дела о хищениях.