Пострадавший при ударе ВСУ по Шахтерску в ДНР умер в больнице

Пострадавший при ударе ВСУ по Шахтерску мужчина скончался в больнице
Скончался тяжелораненый мужчина, госпитализированный после атаки украинских войск на центральную часть Шахтерска в ДНР, передает . Врачи боролись за спасение человека, однако полученные травмы оказались фатальными.
Информацию о смерти мирного жителя ТАСС официально подтвердили представители Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. «Один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений», – заявили в пресс-службе республиканского ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинские беспилотники атаковали здание Дома культуры в центре Шахтерска, ранив семь человек, один из которых был в тяжелом состоянии.
Двумя днями ранее в белгородской больнице также скончался раненный при ударе дрона мирный житель. А во вторник в Херсонской области из-за сброса боеприпаса погиб сотрудник коммунальной службы.