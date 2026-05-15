Минпромторг намерен увеличить экспорт халяльных непродовольственных товаров

Минпромторг планирует нарастить экспорт российской халяльной парфюмерии и косметики
Драйвером роста экспорта российской халяльной продукции в страны исламского мира станут промышленные товары, включая косметику и парфюмерию.
Министерство промышленности и торговли России активно работает над сертификацией и адаптацией промтоваров к требованиям государств-потребителей, передает Интерфакс. По словам замглавы ведомства Романа Чекушова, в 2025 году объем экспорта отечественной халяльной продукции составил около 388 млн долларов. Покупателями выступили практически все страны исламского мира.
«Потенциал у поставок гораздо больше. Основной объем – это, конечно, продукция, которая относится к сельскому хозяйству (к пищевой продукции и перерабатывающей промышленности), которую курирует Минсельхоз России», – заявил Чекушов в кулуарах форума «Россия - Исламский мир» в Казани.
Заместитель министра подчеркнул, что ведомство видит значительные перспективы для промышленного сектора. Сертификаты халяль выдаются не только на продукты питания, но и на косметику и парфюмерию, производство которых активно развивается в стране. Получение таких документов российскими производителями станет одним из главных факторов дальнейшего роста экспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки российских продуктов питания по стандартам халяль достигли 388 млн долларов в год.
Глава Тамбовской области Евгений Первышов доложил президенту об активном экспорте халяльной продукции в арабские страны. Министерство промышленности и торговли назвало косметику и парфюмерию пилотными категориями для проекта о «российской полке».