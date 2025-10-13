Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Девушке из Барнаула предъявили обвинение в убийстве младенца
Несовершеннолетней жительнице Барнаула предъявили обвинение в убийстве собственного новорожденного ребенка, сообщили в следственном управлении СК по Алтайскому краю.
По версии следствия, утром 10 октября 2025 года она родила в своей квартире сына, о беременности которого не сообщала родным, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Несколько часов спустя несовершеннолетняя, опасаясь раскрытия, нанесла ребенку колото-резаные ранения, завернула тело в полиэтиленовый пакет и выбросила возле водоема.
Ее арестовали, продолжается сбор и закрепление доказательств по делу.
Также в рамках расследования дадут юридическую оценку действиям органов профилактики, которые должны были контролировать ситуацию с несовершеннолетней.
