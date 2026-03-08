Ван И: КНР не поддерживает логику совместного с США управления миром

Tекст: Денис Тельманов

Пекин не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции, передает РИА «Новости». Дипломата попросили прокомментировать концепцию G2, предполагающую управление миром двумя странами – Китаем и США.

«Китай никогда не будет следовать старому пути, на котором сильная нация неизбежно стремится к гегемонии, и не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами», – сообщил Ван И.

Он подчеркнул, что Китай и США оказывают значительное влияние на планету, однако в мире существует более 190 стран.

По словам главы МИД КНР, мировая история всегда писалась совместно всеми странами, а будущее человечества создавалось народами всех наций.

Ван И добавил, что плюралистическое сосуществование отражает истинную суть человеческого общества, а многополярный мир – наилучшая форма международного порядка.

Дипломат отметил, что независимо от развития ситуации в мире и темпов роста Китая, страна не будет стремиться ни к гегемонии, ни к экспансии.

Пресс-конференция Ван И проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, высшего законодательного органа Китая, заседания которого проходят в Пекине с 5 по 12 марта.

