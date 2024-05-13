«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.0 комментариев
В США обвинили Украину в разворовывании денег на укрепления
Политолог Вароли: Большая часть денег на строительство оборонительных линий на Украине большая часть денег разворовывается
Американский политолог Джон Вароли заявил, что украинские войска вынуждены отступать из-за неготовности оборонительных линий, строительство которых велось в спешке и не соответствовало необходимым стандартам.
«Они строят укрепления, потому что им нужно показать Вашингтону, что они тратят эти деньги. Но, конечно, большая часть денег в итоге разворовывается», – пояснил Вароли в комментарии «Известиям», добавив, что даже при целевом использовании всей западной помощи за короткий срок было невозможно построить полноценную оборонительную линию.
По его мнению, выделенные Западом Киеву средства во многом были украдены, а то, что сейчас называется укреплениями, представляет собой постройки, возведенные в последние несколько месяцев.
Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Владимир Зеленский нагло разворовывает госбюджет.