Депутат Рады Лерос: Зеленский нагло разворовывает госбюджет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Лерос в эфире своего видеоблога, украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно, «не лопнет ли у него харя от вывода подобных капиталов из страны?», передает RT.

Он добавил, что глава киевского режима с 2012 года вывел в офшоры около 40 млн долларов от олигарха Игоря Коломойского.

Лерос отметил, что в 2014 году Зеленский не платил налоги, но при этом брал деньги из бюджета Украины на покупку недвижимости в Европе.

Ранее Зеленский подписал закон, по которому каждый военнослужащий ВСУ вне зависимости от пола сможет сдать свои репродуктивные клетки для хранения в замороженном виде за счет государства.