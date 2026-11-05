Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Биржевой индекс Nasdaq рухнул более чем на 5% из-за паники вокруг ИИ
Котировки электронной биржи Nasdaq по итогам торговой сессии упали более чем на 5% на фоне массовой распродажи акций инвесторами, пересматривающими вложения в сферу искусственного интеллекта.
Падение котировок спровоцировано опасениями по поводу замедления развития инфраструктуры дата-центров после промежуточных выборов в США. В результате индекс Nasdaq вошел в зону коррекции, пишет Wall Street Journal.
На фоне распродажи индекс Dow Jones потерял около 1750 пунктов, а S&P 500 снизился на 4%, показав худший результат с апреля 2025 года. Инвесторы массово переводят средства в казначейские облигации, доходность десятилетних бумаг упала до минимума с 9 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду торги на Токийской фондовой бирже завершились падением котировок из-за опасений инвесторов об ужесточении регулирования искусственного интеллекта.
Во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс, обернувшиеся победой демократов.