Биржевой индекс Nasdaq рухнул более чем на 5% из-за паники вокруг ИИ

Tекст: Антон Антонов

Падение котировок спровоцировано опасениями по поводу замедления развития инфраструктуры дата-центров после промежуточных выборов в США. В результате индекс Nasdaq вошел в зону коррекции, пишет Wall Street Journal.

На фоне распродажи индекс Dow Jones потерял около 1750 пунктов, а S&P 500 снизился на 4%, показав худший результат с апреля 2025 года. Инвесторы массово переводят средства в казначейские облигации, доходность десятилетних бумаг упала до минимума с 9 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду торги на Токийской фондовой бирже завершились падением котировок из-за опасений инвесторов об ужесточении регулирования искусственного интеллекта.

Во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс, обернувшиеся победой демократов.