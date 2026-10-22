В Европарламенте поссорились из-за правил ответственности для создателей ИИ

Politico: Сторонники фон дер Ляйен поссорились из-за правил регулирования ИИ

Tекст: Игорь Иножарский

Еврокомиссия рассматривала специальные правила ответственности в 2022 году, но отказалась от них в прошлом году ради масштабного упрощения процедур и повышения конкурентоспособности блока, пишет Politico.

«Отказ от директивы об ответственности за ИИ был большой ошибкой», – заявил вице-председатель фракции «Социалисты и демократы» Алекс Агиус Салиба. Он настоятельно призвал Еврокомиссию представить этот важный законопроект.

В ходе дебатов представители левоцентристских и «зеленых» партий потребовали ввести новый закон для борьбы с хакерскими атаками с использованием нейросетей. По их мнению, создатели моделей должны нести ответственность за причиненный ущерб по аналогии с производителями традиционных товаров. Правоцентристские депутаты выступили против инициативы, призвав к снижению бюрократической нагрузки и увеличению частных инвестиций для конкуренции в глобальной гонке технологий.

Европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела напомнил, что правила отменили из-за неспособности стран Евросоюза и евродепутатов достичь по ним соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе эксперты отметили троекратное опережение Евросоюза Соединенными Штатами по темпам роста инвестиций в искусственный интеллект. В июле европейские страны запланировали масштабные вложения в собственные нейросети для избежания возможной блокировки зарубежных алгоритмов. В июне европейские чиновники начали применять искусственный интеллект для проверки законодательства стран-кандидатов на вступление в блок.